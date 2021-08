Cerveteri: approvati Variante Speciale per il recupero del nucleo di Campo di Mare e Piano di Utilizzazione degli Arenili

Oggi, nel giorno del fantastico oro nella staffetta 4×100, in Consiglio comunale grazie al voto dei soli Consiglieri di maggioranza, abbiamo appena approvato due atti storici: la Variante Speciale per il recupero del nucleo di Campo di Mare e l’adozione del Piano di Utilizzazione degli Arenili.

Non è come un oro olimpico, ma per noi vale tantissmo. Cerveteri attendeva questi atti da sempre. E nessuna Amministrazione aveva mai fatto tanto.

Vi aspetto giovedì 12 agosto alle ore 21:30 sul Lungomare dei Navigatori Etruschi (nella spiaggia del Jova Beach Party) per illustrarvi questi due atti e tutte le novità per Campo di Mare e Cerenova.

Vi aspetto.

Buona serata,

Alessio Pascucci