Lionel Messi non rinnova col Barcellona: il comunicato del club

Lionel Messi non rinnova il suo contratto con il Barcellona: è ufficiale. Lo ha comunicato nella serata di oggi, giovedì 5 agosto 2021, il club catalano con un comunicato stampa.

“Pur avendo raggiunto un accordo ed essendoci la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare un nuovo contratto, questo oggi non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali”, si legge nella nota. “Data questa situazione, Lionel Messi non continuerà ad essere legato all’FC Barcelona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che i desideri sia del giocatore che del club non possano essere finalmente esauditi”.

All’origine della rottura il nuovo regolamento della Liga, il campionato spagnolo, che impone alle società un tetto ai salari. Non sono note le cifre esatte del rinnovo che Messi stava trattando col Barcellona ma i media spagnoli hanno parlato nei giorni scorsi di circa 50 milioni di euro all’anno.

Messi, 34 anni, gioca in Catalogna dal 2000 e ha debuttato con la prima squadra degli azulgrana nel 2003. Si contende con Cristiano Ronaldo la palma di miglior giocatore del mondo. Se non si troverà una soluzione per il rinnovo del contratto con il Barcellona, la Pulce potrebbe trasferirsi in Francia al Paris Saint Germain, una della pochissime società che potrebbe permettersi di pagargli la cifra monstre che punta a guadagnare.

(TPI)