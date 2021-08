Consiglio metropolitano, 9 Agosto p.v alle ore 10

Riceviamo e pubblichiamo, per la Stampa

In relazione alla convocazione del Consiglio metropolitano del 9 Agosto p.v alle ore 10 (Palazzo Valentini) ( https://static.cittametropolitanaroma.it/uploads/Convocazione-Consiglio-metropolitano-9-agosto-2021.pdf )

si comunica che per partecipare alla seduta in modalità on line le redazioni sono pregate di inviare la mail del partecipante a questo indirizzo, in modo da poterla inserire nel nostro sistema, entro e non oltre le 19 di oggi venerdì 6 agosto 2021. Per eventuale necessità di accredito per fotografi e operatori in presenza si prega di accreditarsi sempre a questo indirizzo entro questa sera. Gli accrediti saranno autorizzati in numero limitato in ottemperanza di accesso al Palazzo per le norme anti-covid.

Città Metropolitana Roma capitale