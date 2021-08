Uno straordinario Paltrinieri è medaglia di bronzo nella 10 chilometri in acque libere

Il nuotatore azzurro sfiora la medaglia d’argento nel rush finale, ma la sua è un’impresa storica. E’ il primo italiano di sempre a vincere una medaglia in questa specialità, nonostante gli imprevisti

Un bronzo che vale oro, se consideriamo le premesse di queste Olimpiadi per Gregorio Paltrinieri.

Il nuotatore carpigiano è di nuovo nella storia, nella gara dei 10 chilometri in acque libere: nelle acque calde come un brodo della baia di Tokyo l’azzurro ha vinto la medaglia di bronzo dopo una rimonta sovrumana.

Primo italiano di sempre a vincere una medaglia in questa durissima specialità.

La gara di Paltrinieri è stata di gestione e di rimonta, dopo che il tedesco Wellbrock si è lanciato in fuga al primo chilometro mantenendo una velocità costante per il resto della gara, alternandosi con l’ungherese Rasovszky in testa.

