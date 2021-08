Pd e M5s contro la nomina di De Carolis ad di Anas: “Rispetto per le vittime di ponte Morandi”

I due partiti contro la possibile scelta del governo Draghi: il manager ha un curriculum direttamente riferibile ad Aspi e all’ex ad Castellucci di cui è stato a diretto collaboratore.

A tre anni di distanza dalla terrificante tragedia del ponte Morandi, la questione è una ferita ancora aperta per Genova tanto da spingere Roberta Pinotti, senatrice del Pd ad attaccare la scelta di Ugo de Carolis, come nuovo amministratore delegato della società pubblica delle strade.

Tuttavia sembrerebbe alle porte l’ufficialità, che verrà data durante il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, che nominerà -inoltre – i nuovi vertici di Anas.

“Si avvicina il 14 agosto, data in cui si ricorda il terzo anniversario del crollo del Ponte Morandi che ha provocato 43 vittime e che rappresenta una ferita aperta e profonda per tante famiglie, per la nostra città e per il Paese intero, uno spartiacque indelebile nella storia di Genova e dell’Italia, che credo nessuno possa dimenticare. Per questo la nomina quale amministratore delegato di Anas di Ugo De Carolis, qualora fosse confermata, suonerebbe in questi giorni di lutto ancora più irrispettosa, oltre che nei fatti irricevibile. Crediamo che l’inopportunità di questa ipotesi sia talmente evidente che il governo non possa far altro che scongiurarla. Non possiamo neanche immaginare che siano compiute scelte offensive nei confronti delle famiglie delle vittime e di Genova”.

Lo ha detto la senatrice genovese del Pd Roberta Pinotti, presidente della Commissione Difesa, che è intervenuta in Aula sull’ipotesi di nomina a Ad di Anas di Ugo De Carolis.

