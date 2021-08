CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA, “CAPITALE LAVORO”. LA SEMESTRALE CHIUDE IN POSITIVO E PROGRAMMAZIONE IN LINEA CON L’ENTE METROPOLITANO 

La Società in house di Città metropolitana di Roma, “Capitale Lavoro”, chiude la semestrale in positivo in linea con quelli che sono gli obiettivi dell’Ente.

“Abbiamo riportato in linea il Piano di organizzazione aziendale con gli obiettivi prefissati dalla Città metropolitana. Questo ci consentirà di programmare le attività della Società “Capitale Lavoro”, una delle poche aziende pubbliche che sono in attivo. Il lavoro svolto da tutta la struttura in questo ultimo anno è stato più che soddisfacente per i risultati delle performance e per il supporto all’Ente metropolitano”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma e Delegata alla Partecipate della Città metropolitana di Roma.

“La semestrale societaria chiude in positivo dopo aver messo i conti in ordine e soprattutto razionalizzato le spese. Questo ci consentirà d’ora in poi, di affrontare il futuro con una visione più solida, in stretta collaborazione con la Città metropolitana di Roma con la quale siamo in perfetto allineamento programmatico. Saremo sempre più competitivi all’esterno, ma soprattutto efficienti per le esigenze dell’Ente proprietario”.

Ulderico Granata, Amministratore Unico della Società “Capitale Lavoro”