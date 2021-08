Attivato presso il Policlinico Umberto 1 il “Centro di Prenotazione temporaneo”

Si tratta di un servizio telefonico dedicato esclusivamente alla prenotazione di prestazione ambulatoriali con classe di priorità Urgente e Breve

Per arginare i disservizi creati all’utenza dall’attacco ai sistemi informatici della Regione Lazio e garantire la fruibilità delle prestazioni specialistiche ambulatoriali al momento non prenotabili tramite RECUP, la Direzione strategica del Policlinico Umberto1 ha attivato un “Centro di Prenotazione Temporaneo“ che sarà attivo per il periodo di “fermo” del sistema regionale, attraverso il quale sarà possibile richiedere esclusivamente la prenotazione di prestazioni ambulatoriali con classe di priorità U e B. Il Call Center sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 ai numeri 06 49977960 – 06 49977947

Sarà inoltre possibile richiedere la prenotazione di una prestazione esclusivamente di classe U e B anche inviando una mail contenente i propri dati anagrafici, il dettaglio della prestazione richiesta ed i riferimenti telefonici all’indirizzo prenotazioni.classeUB@policlinicoumberto1.it.

Acquisita la richiesta sarà compito dell’Azienda provvedere a ricontattare il cittadino comunicando data e orario dell’appuntamento.

