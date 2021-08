Esclusivo TPI – Enrico Varriale silurato da Fuortes: non è più vicedirettore di Rai Sport

“La Rai svolge un ruolo primario nella costruzione della coesione e inclusione sociale e ha bisogno di avere il coraggio e le energie positive per innovare e sperimentare.

Un obiettivo che in questi giorni si rinnova attraverso un consiglio di amministrazione che avvia il suo percorso pienamente consapevole della necessità di un forte cambiamento per affrontare adeguatamente le grandi sfide culturali, economiche e tecnologiche dei prossimi anni, indispensabili per la nostra azienda”.

Lo scrivono in una lettera congiunta indirizzata ai dipendenti i nuovi vertici Rai, la presidente Marinella Soldi e l’amministratore delegato Carlo Fuortes. “È per noi un onore che, in questo particolare momento storico, ci venga affidata, per il nostro mandato, la più grande azienda culturale del Paese”, scrivono Soldi e Fuortes.

“Consapevoli della rilevanza che i media rivestono nella società contemporanea, ci metteremo al lavoro fin da subito con la massima attenzione, con rispetto e responsabilità per un Servizio Pubblico in grado di rispondere in maniera ancora più attenta alle esigenze dei cittadini italiani. Ci impegneremo inoltre a valorizzare la creatività e il talento delle tante professionalità e maestranze interne all’azienda”.

I vertici del Gruppo di viale Mazzini sottolineano che “la cultura, la memoria, la libera informazione, l’impegno civile che il Servizio Pubblico costantemente esprime e rappresenta con la sua intera programmazione sono elementi essenziali per la nostra democrazia”: “A tutti noi il compito di sostenere insieme ogni giorno questi elementi e di interpretarli nel modo migliore possibile, guardando al futuro con fiducia”.

Ma la vera notizia – di là delle lettere ai dipendenti che, da che mondo è mondo, tutti i nuovi arrivati fanno – è che Enrico Varriale, reduce dai trionfi europei della Nazionale italiana di calcio, ha perso la vicedirezione di Rai Sport. A quanto TPI è in grado di rivelare, con determina del 28 luglio scorso l’amministratore delegato Fuortes ha espresso l’intendimento di prorogare per una durata di 12 mesi le funzioni di vicedirettore della testata Rai Sport a Marco Civoli e Alessandra De Stefano.

Il “povero” Varriale, che fino a qualche giorno fa era anche lui vicedirettore, è rimasto appiedato. Vedremo a questo punto cosa accadrà e se magari verrà ripescato successivamente, quando ad ottobre scadrà il contratto di Auro Bulbarelli.

