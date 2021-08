I sospetti dei media Usa e inglesi sulla vittoria di Jacobs: “La storia è piena di vincitori dopati”

Il commento de L’agone:

Non ci vogliono stare, gli americani che ormai hanno perso la supremazia sui 100 metri, gli inglesi ancora sotto shock per la sconfitta agli europei di calcio.

Ma la vicenda umana, prima ancora che sportiva, di questo ragazzo è una garanzia: per tutti gli italiani che hanno gioito di questa splendida vittoria, e per tutto lo sport.

Ci torna alla mente la vergognosa vicenda di Alex Schwazer…, questa sì una onta incancellabile per lo sport mondiale

– – – – –

All’estero, specie nel Regno Unito e Usa, c’è mette in dubbio la validità della vittoria di Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Washington Post ha definito Jacobs, “l’italiano nato in Texas, dalle spalle larghe e dalla testa rasata, che ha scioccato il mondo”. Il quotidiano Usa mette in dubbio la genuinità della vittoria di Jacobs e, senza mai nominarlo esplicitamente, evoca il fantasma del doping.

“Non è colpa di Jacobs se la storia dell’atletica fa sospettare dei miglioramenti improvvisi e immensi. Gli annali dello sport sono disseminati di campioni a sorpresa che poi si sono rivelati dei truffatori”, scrive il Washington Post. “Sarebbe ingiusto accusare Jacobs” aggiunge il Post, ma “sarebbe sbagliato non riconoscere il contesto della sua impresa. Jacobs merita il beneficio del dubbio, ma il suo sport no” afferma il quotidiano statunitense.

Il nuovo campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs, è sceso sotto i 10 secondi per la prima volta a maggio. È venuto qui, ha corso 9”84 in semifinale e 9”80 per vincere. Ah, bene”, scrive su Twitter l’inglese Matt Lawton, corrispondente per il Times alle Olimpiadi di Tokyo.

(TPI)