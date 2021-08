Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 2 agosto 2021

Nel territorio regionale si registrano 292 nuovi casi positivi, 2 i decessi

Quasi 200 positivi al Coronavirus a Roma città (193), 62 nei Comuni della provincia capitolina e 37 nel resto del territorio regionale. Sono 292 i casi positivi nel Lazio alla data del 2 agosto.

Come sottolineano da SaluteLazio, “a causa della sospensione dei sistemi informatici a seguito di un attacco hacker al CED regionale, vengono aggiornati solo i dati relativi ai nuovi positivi, ai decessi e alle ospedalizzazioni. I dati sui nuovi positivi potrebbero essere suscettibili di aggiornamenti con i prossimi report“.

“Oggi si registrano 292 nuovi casi positivi (soggetti a modifica), 2 i decessi (Asl RM 6 e Asl LT) i ricoverati sono 321 (+24), le terapie intensive sono 48 (+2) – il commento dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato -. I casi a Roma città sono a quota 193. Assistiamo a una riduzione dei casi positivi, ma il dato va preso con cautela e soprattutto bisogna verificare una stabilizzazione dell’incidenza nei prossimi giorni. Entrano in terapia intensiva anche fasce più giovani di età“.

Asl Roma 1: 105 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 2: 70 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 3: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Covid19 in provincia di Roma

Asl Roma 4: 20 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 33 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 6: 9 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra a 1 decesso.

SarsCov2 nel Lazio

Nelle province si registrano 37 nuovi casi: Nella Asl di Frosinone si registrano 16 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Nella Asl di Rieti si registrano 2 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Il bollettino dello Spallanzani del 2 agosto 2021

All’Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati “45 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2”. Lo evidenzia il bollettino odierno, il numero 550, dell’Istituto per le malattie infettive. “Sono 6 i pazienti ricoverati in terapia intensiva – aggiungono i medici -. Quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 2911”.

Campagna vaccinazione

Come informano ancora dalla Regione Lazio, la campagna di vaccinazione prosegue: fino al 13 agosto oltre 500mila cittadini hanno già prenotato e possono recarsi nei centri di somministrazione nella data e nell’orario già indicato. Oltre il 70% della popolazione over 18 ha completato percorso vaccinale.

