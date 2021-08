Atleti al tuo fianco: profondo dolore per la scomparsa di Paolo Mercuri

Il modello Cadeo (PC) Il Comune di Cadeo in provincia di Piacenza rappresenta un modello virtuoso per Atleti al tuo fianco, con tutta la comunità che riceve e rilancia con costanza il nostro messaggio, attraverso iniziative, tornei e attività: un esempio concreto di territorio sensibilizzato al sostegno in oncologia. Con l’Italia Under12 Le Nazionali Giovanili U12 di Tennishanno incontrato Atleti al tuo fianco: abbiamo spiegato loro in quale modo un tennista possa diventare d’aiuto alle persone che affrontano un tumore, affinché nella loro crescita conoscano il potenziale sociale in oncologia del campione sportivo.