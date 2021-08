Benvenuta Maria: alla piccola migrante il nome dell’infermiera che l’ha aiutata a nascere a Lampedusa

La piccola ha attraversato il Mediterraneo nella pancia della mamma, una donna della Costa D’Avorio di 38 anni, già madre di due gemelli. Ed è venuta alla luce nel Poliambulatorio dell’isola

“My name is Maria!”, sembra annunciare la piccola. Maria, stesso nome dell’infermiera che l’ha fatta nascere, a Lampedusa, in una stanza del Poliambulatorio, lo stesso che in questi anni ha dovuto conoscere tante sofferenze, i segni delle violenze. Questa volta, sulla porta a campeggiare c’è un nastro rosa.

La piccola ha attraversato il Mediterraneo nella pancia della mamma, una donna della Costa D’Avorio di 38 anni, già madre di due gemelli.

La paura, l’incertezza, l’angoscia della barca soccorsa al largo di Lampedusa ha finito con l’accelerare i tempi della gestazione. Appena arrivata a terra, la donna ivoriana ha fatto capire che era ora di partorire, non c’erano più i tempi per portarla, anche in elicottero, ad Agrigento o Palermo, dove le stesse donne lampedusane vanno a partorire.

(Globalist)