Sinistra civica ecologista: “A Siena pronti a sostenere Letta con convinzione”

Il coordinamento toscano: “Lo faremo con le nostre idee e le nostre iniziative, senza alcun mercanteggiamento

Sinistra Civica Ecologista tende la mano a Enrico Letta per la sua candidatura alle elezioni Suppletive di Siena.

“Sinistra Civica Ecologista, con convinzione e senza alcuna remora, è pronta a sostenere il segretario del Pd Enrico Letta come candidato nel collegio di Siena. Lo faremo con le nostre idee e le nostre iniziative, senza alcun mercanteggiamento. Prima di tutto perché riteniamo opportuno che il segretario del maggior partito della coalizione di centrosinistra sieda in Parlamento e possa così partecipare a pieno titolo alla battaglia politica delle forze progressiste che sono nel governo del Paese.

Ma soprattutto perché della linea politica seguita da Enrico Letta in questi suoi mesi di direzione del Pd ci convince, in particolare, la scelta di costruire un asse strategico tra le forze progressiste e di sinistra del Paese.

A chi, come Italia Viva, è stato ostile a questa proposta e ha voluto condizionare la disponibilità dei ‘propri voti’ a concessioni e accordi di potere, vogliamo dire che questo atteggiamento è imbarazzante, incomprensibile ai cittadini, perfino autolesionista. È un metodo e un modo di fare politica che noi respingiamo”. Lo afferma, in una nota, il coordinamento regionale di Sinistra Civica Ecologista.

“Noi siamo convinti che, pur nella diversità di sensibilità e cultura politica, l’alleanza fra Pd, Movimento 5 Stelle, formazioni politiche della sinistra che diedero vita a Liberi e Uguali e formazioni ambientaliste, possa essere l’architrave di un progetto politico alternativo alla destra – spiega Sce – Siamo anche convinti che dalla collaborazione e dal dialogo fra queste realtà politiche possa nascere, nel rispetto delle differenze, il nucleo di una nuova alleanza con movimenti e realtà organizzate della società italiana, che sostenga la partecipazione e l’attivismo di milioni di italiani intorno ai temi della solidarietà, dell’ambientalismo, del lavoro, della scuola, della sanità pubblica e del welfare, della cultura della legalità, dei diritti civili, sociali ed economici alla base della nostra Costituzione, della responsabilità sociale d’impresa, dei diritti di nuova generazione. Anche per questo nelle prossime settimane una delegazione di Sinistra Civica Ecologista incontrerà.

(Globalist)