Marcucci attacca Bettini: “Filosofeggia sul fatto che serva più sinistra nel Pd, ma servono moderati”

Il senatore di Base Riformista: “‘Il governo Draghi è il nostro governo, il ruolo propulsivo del Pd deve venire fuori con maggior forza”

Lui, da esponente della corrente ex renziana di Base riformista vorrebbe portare il Pd su posizioni centriste praticamente renziane.

L’accordo sulla giustizia è positivo: perdere tempo per capricci di parte sarebbe folle. Ma vorrei fosse più chiaro che noi siamo la forza propulsiva del premier. Il M5s? Scelga cosa fare. Ma per noi il sostegno convinto a questo governo resta imprescindibile”.

Così il senatore Pd Andrea Marcucci in un’intervista al quotidiano Il Foglio.

”Il governo Draghi è il nostro governo, il ruolo propulsivo del Pd deve venire fuori con maggior forza – dice Marcucci – a volte tutto questo non si percepisce. Serve una direzione univoca. Anche sul Pd, sento interpretazioni sul ruolo originali. A Bettini che filosofeggia sul fatto che ci sia bisogno di più sinistra nel partito, rispondo che il Pd ha bisogno soprattutto di più riformismo e di più moderati all’opera’

(Globalist)