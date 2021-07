Open Night al Porto di Civitavecchia

La notte del 30 luglio dalle ore ventuno all’una, sarà possibile per i giovani vaccinarsi presso l’Hub del Porto di Civitavecchia (entrata Varco Nord).

L’iniziativa è dedicata ai giovani dai 18 ai 35 anni e non occorre prenotare per accedere.

Il vaccino utilizzato sarà il Moderna e saranno disponibili 500 dosi.

L’obiettivo è quello di raggiungere i giovani che ancora non sono vaccinati in una fascia oraria “young” per venire incontro anche ai ragazzi che lavorano.

Sarà possibile usufruire di un servizio navetta che porterà gli utenti dal varco Fortezza (Forte Michelangelo) all’Hub vaccinale.

Si ringraziano come sempre tutti gli operatori coinvolti per il formidabile lavoro di squadra.

ASL Roma 4