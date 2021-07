Fratoianni: “Perché Draghi tace su Durigon o sull’assessore leghista che gira con la pistola?”

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana: “Sarebbero i suoi alleati di governo e uno fa persino il sottosegretario di Stato”

C’è un problema Lega. Non soltanto perché in un momento complicato della pandemia si è messa a fare da sponda politica a no-vax e negazionisti, ma perché sta sdoganando politicamente da un lato la giustizia fai da te dei pistoleri da far west legittimati a sparare; dall’altro (tramite la riforma della giustizia) a creare un’area di impunità verso il malaffare e la corruzione politica.

Per la serie: se rubi una mela vai anni in prigione, se rubi denaro pubblico, evadi o corrompi vai in parlamento o nessuno ti tocca.

“Ma qualcuno ha per caso sentito parole del presidente Draghi sul caso Durigon o sull’assessore leghista di Voghera che gira con la pistola?”.

Lo ha scritto su Twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Perché sarebbero i suoi alleati di governo – conclude l’esponente dell’opposizione di sinistra – e uno fa persino il sottosegretario di Stato. Magari non se ne è accorto…”.

(Globalist)