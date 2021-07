Torna ‘Lazio In Tour’, l’Interrail gratuito per 500mila giovani

Fino al 15 settembre, gli under 25 potranno viaggiare sul territorio regionale

Torna Lazio In Tour, l’iniziativa promossa dalla Regione Lazio dedicata agli under 25. I giovani potranno viaggiare gratuitamente sul territorio regionale fino al 15 settembre, visitando gli oltre 300 comuni dell’area, godendo del grande patrimonio artistico, culturale e naturalistico, ricco di località di mare e di montagna, paesaggi, siti archeologici e storici borghi medievali.

Da quattro anni, Lazio In Tour, regala viaggi da Roma a Frosinone, da Latina a Rieti e Viterbo passando per i tanti piccoli e medi comuni sparsi in ogni singola provincia: oltre 60.000 under25 nelle ultime tre edizioni, con 373 comuni e 720 ore di tour. Un progetto per dare nuovo valore alle bellezze della Regione Lazio, riscoprirle attraverso la vitalità e l’entusiasmo dei giovani. Un’iniziativa, che, giunta alla sua quarta edizione, assume nuovo significato, quello del turismo di prossimità, ogni anno sempre più importante.

Lazio In Tour è reso possibile da Trenitalia e Cotral e permetterà a tutti i possessori della LAZIO YOUth CARD di età compresa tra i 16 e i 25 anni compiuti di viaggiare per un mese gratuitamente in tutta la regione, usufruendo degli autobus e dei treni regionali (ad esclusione di Leonardo Express, della Roma-Lido, della metropolitana di Roma e dei bus cittadini di altre aziende di trasporti). La Regione Lazio è l’unica regione italiana a mettere a disposizione dei giovani cittadini un simile progetto. Per usufruirne è necessario scaricare l’app LAZIO YOUth CARD e seguire le indicazioni.

(RomaToday)