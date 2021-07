Salvini il filo-negazionista offeso con Draghi: “Sorpreso dalle sue parole, poteva chiamarmi”

Il capo della Lega in un’intervista rivendica la sua opposizione al green pass e conferma di appoggiare chi non si vuole vaccinare nel nome della libertà di scelta

Sta mettendo in serio pericolo la salute di migliaia di persone imitando Bolsonaro con la sua posizione negazionista sui vaccini in Italia, e poi se la prende con chi rigetta tutte le sue frasi di circostanza che strizzano l’occhio ai no-Vax.

“Sono rimasto stupito negativamente. Ma non voglio commentare le sue parole, l’avevo sentito prima del Consiglio dei ministri e avevamo dialogato amabilmente su tante questioni. Se aveva qualche osservazione da muovermi poteva dirmelo al telefono e non attraverso una conferenza stampa”.

Lo dice Matteo Salvini al Corriere della Sera a proposito delle parole del premier sui vaccini.

Il leader della Lega parla, tra l’altro, di green pass: “Resto contrario, sono contento che non sia passato il cosiddetto modello francese che sarebbe stato molto più restrittivo”.

Salvini spiega ancora: “Chi manifesta non è No vax. Conosco tanta gente che è vaccinata che si oppone alle restrizioni e che invoca la libertà di scelta. Mercoledì a Roma saranno in tanti a far sentire la loro voce. Non vedo che male facciano. Di certo non sarò io a ghettizzarli. E altrettanto sicuramente non voglio vivere in una nuova Unione Sovietica”.

Sul vaccino ai ragazzi, il leader della Lega parla delle posizioni di Figliuolo: “Gli ho scritto manifestandogli il mio dissenso e allegandogli il parere di scienziati di chiara fama. Lui mi ha risposto assicurandomi che avrebbe approfondito. Vediamo…”.

(Globalist)