Istituto Melone: secondo modulo, attività sportive.

Dopo il progetto “1023”, che ha avuto un successo inatteso, ora sta per partire un secondo modulo di attività, questa volta sportive.

Ma andiamo con ordine. Innanzitutto di seguito il messaggio inviatomi dal prof. Fabrizio Pompili relativamente ad un nuovo corso di scultura che si terrà il prossimo anno scolastico. A seguire le indicazioni sul secondo corso gratuito che sta per partire per costruire un ponte socializzante fra i due anni scolastici 20/21 e 21/22.

“Ciao Riccardo,

il successo del progetto “1023” è stato inaspettato e questo, oltre a darmi una gioia immensa, mi ha fatto venire in mente un’idea e cioè quella di avvicinare quanti più giovani possibile a questa disciplina che, purtroppo, tra le arti, è spesso quella che viene messa più in disparte a vantaggio della pittura. La Scultura è fatica, è precisione e soprattutto consapevolezza dell’uso dei materiali.

Con l’interesse manifestato nei confronti di quest’arte, grazie al progetto “1023”, ho quindi deciso, se tu sei d’accordo, di sviluppare un corso propedeutico alla disciplina della Scultura da svolgersi alla fine delle lezioni previste dal calendario scolastico del prossimo anno, per offrire a tutti i nostri studenti che volessero cominciare ad avvicinarsi a quest’arte, la possibilità di farlo.

Spero di trovarti sostenitore interessato a questa mia idea, perché sarebbe una possibilità per tutti quella di sviluppare, attraverso metodologie che si perdono nella notte dei tempi, competenze come la manualità, l’uso dei materiali, la collaborazione tra individui, la progettualità … che sono formativi soprattutto per i ragazzi.

Grazie per il continuo sostegno.

Fabrizio Pompili”

Il nostro secondo modulo previsto nel Programma Operativo Nazionale (PON), finanziato da Fondi Europei relativo all’apertura estiva della Scuola, ha un altissimo valore sociale e sportivo: in coincidenza con le Olimpiadi di Tokio 2020, i nostri ragazzi vivranno l’esperienza di sperimentare l’atletica leggera cercando di emulare i campioni di quei giochi che, nel passato, avevano il potere di far sospendere tutte le guerre. Si tratta del

Modulo PON “CORRI, SALTA E… LANCIA”

Scienze Motorie: Atletica Leggera

Esperto: prof. Fabio Catalano

Tutor: prof.ssa Emilia Riccio

Il progetto “CORRI, SALTA E… LANCIA” , dedicato alle conoscenze e alle competenze delle singole discipline dell’atletica leggera.

Verranno proposte attività strutturate in modo da favorire lo sviluppo graduale degli schemi motori di base attraverso il correre, saltare e lanciare giocando.

Le fasi del progetto saranno interamente seguite dal prof. Catalano.

Il modulo di 30 ore sarà svolto nelle seguenti date:

– Giovedì 29 Luglio 2021 dalle ore 8.30 alle ore 13.30

– Venerdì 30 Luglio 2021 dalle ore 8.30 alle ore 13.30

– Lunedì 2 Agosto 2021 dalle ore 8.30 alle ore 13.30

– Martedì 3 Agosto 2021 dalle ore 8.30 alle ore 13.30

– Giovedì 5 Agosto 2021 dalle ore 8.30 alle ore 13.30

– Venerdì 6 Agosto 2021 dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

La domanda di partecipazione, corredata della relativa documentazione, dovrà essere presentata, presso la scuola in portineria entro le ore 13.30 del giorno lunedì 26 luglio 2021. Faranno fede la data e l’orario di consegna. Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello in distribuzione. Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, si procederà alla selezione, secondo l’ordine cronologico di consegna.

La “Melone non si ferma”!

Riccardo Agresti