FOCSIV: Campo Giovani 2021 su cambiamento climatico e migrazioni

FOCSIV è lieta di lanciare le iscrizioni al POP COP CAMP (People On Planet for COP26), il campo dei giovani su cambiamento climatico e migrazioni in vista della COP26.

Il campo si terrà a Milano dal 24 al 28 settembre 2021, giusto prima della COP dei Giovani e della COP26, in modo da poter partecipare alle manifestazioni dei giovani dell’Eco-Social Forum che si realizzeranno fino al 2 Ottobre.

L’obiettivo è quello di offrire uno spazio di approfondimento del complesso fenomeno dei movimenti migratori climatico-ambientali, grazie alla collaborazione e testimonianza di migranti, esperti e ricercatori, esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni, volontari e attivisti. Si ascolteranno i racconti di esperienze virtuose di accoglienza e integrazione in città eque e sostenibili, si apprenderanno nuovi linguaggi e strumenti di dialogo, partecipativo e trasparente, per gestire in modo propositivo le frizioni e i conflitti sociali, e costruire relazioni basate sulla fiducia, l’empatia e il rispetto tra le parti.

Sono previsti 30 partecipanti tra ragazze e ragazzi di età compresa tra i 21 e 30 anni. Le spese di vitto e alloggio sono coperte dall’organizzazione; mentre quelle di trasporto, con attenzione ad una mobilità sostenibile, saranno coperte in quota parte dando priorità alle persone che vengono da più lontano.

Le attività del campo si terranno presso l’oratorio della Chiesa del Carmine in Piazza del Carmine 2, Milano, grazie all’ospitalità degli scalabriniani.

Le iscrizioni sono aperte da oggi 15 Luglio. Il termine ultimo per inviare le iscrizioni è il 31 Agosto.

Per iscriverti al campo clicca sul google form link

Se hai difficoltà a registrarti tramite il google form, manda una mail con la scheda in file word che puoi scaricare da qui o inviare eventuale richiesta di supporto al: campoeventofocsiv@gmail.com o telefona allo 349.6430200

Nella brochure qui scaricabile puoi trovare tutte le informazioni e il programma delle attività.

Si ringraziano tutti i relatori, testimoni e organizzazioni che hanno reso possibile la creazione del campo.

Il campo è realizzato grazie al progetto Volti delle Migrazioni, finanziato dall’Unione Europea, e al contributo di CIDSE.

