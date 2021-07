Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 23 luglio 2021

Nel Lazio l’indice Rt è a 1.18%, più basso della media nazionale sottolinea l’assessore alla sanità laziale Alessio D’Amato che aggiunge: “Oggi superate 6,5 milioni di somministrazioni complessive di vaccino”

Restano sopra i 500 i nuovi casi di Coronavirus a Roma. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati segnalati 544 contagi in città a fronte dei 519 di ieri. Oggi su oltre 10mila tamponi nel Lazio (96 in meno di ieri) e oltre 20mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 854 nuovi casi positivi in tutta la regione, ossia 62 in più rispetto al 22 luglio.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, si segnalano un decesso e 107 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,2% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,8%. Nel Lazio l’indice Rt è a 1.18%, più basso della media nazionale.

Dati confortanti anche per la campagna vaccinale, come sottolinea l’assessore alla sanità Alessio D’Amato: “Oggi sono state superati i 6,5 milioni di somministrazioni complessive di vaccino, oltre il 60% dei cittadini adulti ha completato il percorso vaccinale. Da ieri sera, 38mila nuove prenotazioni per la prima dose di vaccino. Un incremento medio giornaliero quadruplicato rispetto alla settimana scorsa”.

I casi Covid a Roma del 23 luglio

** Asl Roma 1: 209 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 2: 224 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

** Asl Roma 3: 111 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

I nuovi contagi nelle province della Capitale

** Asl Roma 4: 41 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 5: 58 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 6: 85 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 126 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Frosinone si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 84 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Rieti si registrano 2 nuovo casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Il bollettino dello Spallanzani del 23 luglio

All’Istituto Spallanzani di Roma, in questo momento, “sono ricoverati 39 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2” (uno meno di ieri), mentre sono “4 i pazienti ricoverati in terapia intensiva” (dato stabile). Questo l’ultimo bollettino dell’Istituto per le malattie infettive capitolino. “I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 2.880”.

(RomaToday)