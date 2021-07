Green pass, Stato d’emergenza e colori delle Regioni: ecco le novità del nuovo Decreto Covid

È terminata a Palazzo Chigi la Cabina di regia del premier Mario Draghi con i ministri sul nuovo decreto legge Covid, che sarà approvato in seguito dal Consiglio dei ministri per decidere sull’obbligo di Green Pass nei luoghi a rischio assembramento, sulla proroga dello Stato di emergenza e sui nuovi parametri con cui saranno attribuiti i colori alle Regioni.

Secondo quanto si apprende, il nuovo decreto prevederà la proroga dello Stato di emergenza fino al 31 dicembre e l’obbligatorietà del Green pass a partire dal 5 agosto per accedere ai luoghi al chiuso di bar e ristoranti. Non sarà invece necessario esibire il pass per consumare al bancone, anche se al chiuso.

Il Governo cambierà anche le soglie di occupazione dei posti letto nei reparti d’emergenza delle strutture sanitarie per il passaggio di colore delle Regioni. Secondo quanto si apprende, il Cdm stabilirà una soglia del 10 per cento per le terapie intensive e del 15 per cento per le aree mediche oltre cui scatterebbe il passaggio dalla Zona bianca in fascia gialla.

Il salto in Zona arancione avverrebbe invece nel caso si superasse la soglia del 20 per cento in terapia intensiva e del 30 per cento nelle aree mediche. Il passaggio in Zona rossa avverrebbe invece rispettivamente con un’occupazione dei posti letto in terapia intensiva superiore al 30 per cento e oltre il 40 per cento nelle aree mediche.

La Cabina di regia non ha discusso di trasporti, né a lunga percorrenza né locali. Sui criteri di applicazione del Green pass in questo settore si deciderà a settembre. La certificazione verde sarà necessaria anche per accedere a spettacoli, cinema, teatri, eventi sportivi aperti al pubblico, palestre e piscine.

Per ora resteranno chiuse le discoteche. Nel corso della Cabina di regia è circolata anche l’ipotesi di offrire tamponi anti-Covid gratuiti agli under 18, una fascia di popolazione vaccinata solo al 25 per cento.

A illustrare le scelte del governo, come già accaduto in precedenza, sarà la conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi.

OBBLIGO DI GREEN PASS: COME FUNZIONERÀ

L’obbligo di Green Pass dovrebbe scattare dal primo agosto, anche se alcuni nel governo chiedono che parta già da lunedì 26 luglio. Il certificato verde sarà rilasciato anche ai guariti dal Covid o a chi ha un tampone con esito negativoeffettuato nelle 48 ore precedenti.

Per il momento, per accedere ai locali al chiuso in zona bianca basterà una dose di vaccino, somministrata da almeno 14 giorni. Servirà invece la doppia dose per i grandi eventi, dopo il via libera dei governatori. Sugli altri luoghi chiusi la decisione sarà presa oggi in Cdm, dove sarà stilata la lista completa. In ogni caso, da settembre anche per i ristoranti e i bar al chiuso servirà aver completato il ciclo vaccinale.

Per incentivare i cittadini a effettuare il richiamo, nel decreto sarà specificato che la certificazione rilasciata a chi ha fatto la prima dose non sarà più valida se non ci si presenta all’appuntamento per la seconda. A settembre, inoltre, si discuterà se estendere o meno l’obbligo anche ai trasporti pubblici. Il ministero della Salute, intanto, ha chiarito che chi non è ancora riuscito ad ottenere il Green pass potrà utilizzare il certificato vaccinale ottenuto dopo la prima oppure dopo la seconda dose.

SCUOLA, VERSO L’OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER IL PERSONALE

Un’altra novità anticipata dai giornali di oggi riguarda il mondo della scuola: probabilmente arriverà infatti la prossima settimana l’obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, almeno se la soglia del 93 per cento di dipendenti della scuola vaccinati resterà lontana. A spingere per questa misura sono il ministro della Salute Roberto Speranza e il Pd, ma anche Forza Italia, il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il presidente del Consiglio Draghi sono d’accordo. Anche l’Associazione nazionale dei presidi è favorevole, ed è arrivata a minacciare ildivieto di insegnamento in presenza per chi non si adegua.

Anna Ditta

(TPI)