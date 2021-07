L’ex brigatista Maurizio Di Marzio è stato scarcerato

E’ tornato in libertà, a Parigi, con l’obbligo di firma ogni 15 giorni.

Era sfuggito all'operazione di fine aprile "Ombre rosse" della Polizia italiana d'intesa con la polizia francese che portò all'arresto di sette ex terroristi rossi ed era stato catturato lunedì

L’ex terrorista Maurizio Di Marzio è stato scarcerato dopo essere stato fermato lunedì a Parigi a seguito della richiesta di estradizione presentata dall’Italia. Secondo quanto apprende l’AGI Di Marzio è tornato in libertà con l’obbligo di firma ogni 15 giorni. Maurizio Di Marzio era sfuggito all’operazione di fine aprile “Ombre rosse” della Polizia italiana d’intesa con la polizia francese che portò all’arresto di sette ex terroristi rossi.

L’arresto dell’ultimo ex terrorista per cui l’Italia chiede l’estradizione era stato compiuto lunedì mattina a Parigi. Il provvedimento depositato l’8 luglio dalla Corte d’Assise di Roma ha stabilito infatti che non è ancora prescritta la sua pena.

