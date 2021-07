Turismo nello spazio: come, quando e chi ci porterà in orbita

La corsa dei privati alla nuova frontiera del settore: dalle prime prove di Virgin Galactic alle ambizioni di SpaceX di Elon Musk. Un obiettivo, per ora, alla portata solo dei miliardari

Guardare il panorama del Pianeta dallo spazio è il sogno di molti, ma nei prossimi anni sarà un privilegio per pochi. Non solo per le difficoltà logistiche, bensì proprio per i costi. Fare il turista intergalattico, insomma, sarà un divertimento alla portata solo di veri miliardari anche se non si esclude che per i nostri pronipoti diventerà quasi come fare uno (strambo) weekend fuori città.

Chi organizza i viaggi spaziali

Due aziende sono posizionate nella nicchia dei viaggi spaziali brevi (pochi minuti): Blue Origin, la società di Jeff Bezos, e Virgin Galactic, fondata dal miliardario Richard Branson. Con Blue Origin, un razzo decolla verticalmente, e la capsula con i passeggeri dentro si stacca in volo fino a raggiungere un’altezza di 100 km, prima di ricadere sulla Terra frenata da tre paracadute. Virgin Galactic invece utilizza un enorme aereo da trasporto, che decolla da una pista convenzionale, poi lascia cadere in quota un mezzo simile a un grande jet privato. Accende il suo motore fino a raggiungere un’altitudine di oltre 80 km, poi scivola di nuovo verso il basso. In entrambi i casi, fino a sei passeggeri possono staccarsi dai loro sedili per galleggiare in assenza di peso e ammirare la curvatura della Terra.

Quando si potrà volare

Virgin Galactic ha annunciato l’inizio delle operazioni commerciali regolari per l’inizio del 2022, dopo due voli di prova finali. Ma la coda sarà lunga: 600 biglietti sono già stati venduti. La compagnia prevede di operare alla fine un massimo di 400 voli all’anno, per base spaziale.

Tuttavia, due persone saranno estratte a caso per partecipare a uno dei primi voli: l’iscrizione è aperta fino al 1° settembre. Per quanto riguarda Blue Origin, nessun programma preciso è stato annunciato. “Ci aspettiamo altri due voli quest’anno”, dopo quello dello stesso Jeff Bezos, “e molti altri nel 2022”, ha detto una portavoce all’AFP.

Un’altra opzione è quella di partecipare a un reality show televisivo. Il programma Space Hero mira a inviare il vincitore di un concorso alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel 2023.

I costi

I primi biglietti venduti da Virgin Galactic costano tra i 200.000 e i 250.000 dollari ciascuno. Ma l’azienda ha avvertito che i biglietti futuri saranno più costosi.

Blue Origin non ha annunciato un prezzo, ma un posto sul primo volo con equipaggio è stato messo all’asta per 28 milioni di dollari. Per meno (sempre 125.000 dollari a persona), si può anche salire a bordo della navicella Space Perspective: una capsula con una vista a 360°, tirata lentamente da una palla delle dimensioni di uno stadio di calcio. Nonostante la vista spettacolare, tuttavia, si viaggia solo a 30 km dal suolo, quindi si è ancora lontani dalla frontiera dello spazio e dall’assenza di peso. I 300 posti disponibili per il 2024 sono stati tutti venduti, ma le prenotazioni per il 2025 sono aperte.

I requisiti fisici

A priori, solo una buona condizione fisica è necessaria. Per Virgin Galactic, la formazione dovrebbe durare solo 5 giorni. Il primo volo di Blue Origin porterà anche la persona più anziana mai andata nello spazio, un ex-pilota di 82 anni. Tra i criteri che erano richiesti quando si faceva l’offerta per un posto a bordo: non avere paura delle altezze, essere in grado di salire l’equivalente di 7 piani in meno di 90 secondi (per la torre di lancio), e non pesare più di 100 kg.

Le ambizioni di SpaceX

SpaceX sta anche considerando voli di turismo spaziale, ma molto più ambizioso, per diversi giorni e molto più lontano. Il prezzo di un viaggio a bordo del razzo Falcon 9, che alimenta la capsula Dragon, è di decine di milioni di dollari.

A settembre, una missione noleggiata dal miliardario americano Jared Isaacman, Inspiration4, porterà lui e altri tre passeggeri in orbita intorno alla Terra. Poi nel gennaio 2022, tre uomini d’affari andranno sulla ISS con un astronauta esperto. La missione, chiamata Ax-1, è organizzata da Axiom Space, che ha firmato per altri tre voli con SpaceX.

La società di Elon Musk sta anche progettando un viaggio in orbita per quattro persone, organizzato dalla società intermediaria Space Adventures — la stessa società responsabile del volo del miliardario giapponese Yusaku Maezawa sulla ISS a dicembre, ma a bordo di un razzo russo Soyuz. Infine, lo stesso Yusaku Maezawa dovrebbe fare un viaggio intorno alla Luna nel 2023, questa volta a bordo di un razzo ancora in fase di sviluppo da SpaceX, Starship. Vorrebbe portare con sé nel viaggio otto fortunati… ma le iscrizioni non sono ancora aperte.

(Agi)