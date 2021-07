Un grande Leclerc beffato sul finale da Hamilton: Ferrari seconda e Verstappen out

A Silverstone trionfa il pilota di casa, che dopo la penalità di 10″ per lo scontro con Verstappen al via compie un grande recupero e batte il ferrarista. Chiude il podio Bottas, 6° Sainz

Un Gran Premio che ha riservato sorprese quello di oggi a Silverstone e lo fa fin dal primo giro.

Vince Hamilton e lo fa sopravanzando un fantastico Leclerc, che fino a due giri dalla fine aveva condotto la gara, approfittando del contatto tra Verstappen ed Hamilton, motivo per il quale erano stati inflitti dieci secondi di penalità al pilota inglese, che oggi correva in casa.

Verstappen visitato in clinica mobile non sembra aver riportato grossi traumi fisici, mentre il morale sembra a pezzi dopo un incidente che poteva portare a guai maggiori

Una Ferrari in crescita, che torna sul podio esattamente dalla gara dello scorso anno grazie al pilota monegasco, ma che ha fatto vedere passi in avanti anche dall’altro pilota Sainz, che giunge sesto, ma che poteva lottare per posizioni più avanzate se in casa Ferrari non avessero sbagliato un pit stop.

Trionfa dunque il pilota inglese, mentre a completare il podio il suo compagno di squadra Bottas.

Giù dal podio le due McLaren di Norris e Ricciardo, mentre è settimo uno straordinario Alonso.

In classifica mondiale, Hamilton può dunque accorciare su Verstappen, che però rimane ancora leader con 7 punti di vantaggio.

(Globalist)