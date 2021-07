Il libro d’esordio di Deborah D’Orta che omaggia l’arte della Danza  attraverso la voce di dieci grandi ballerine internazionali 

Presentiamo una breve recensione di “Dancer”, un libro scritto da Deborah D’Orta, autrice di origini torinesi e braccianese d’adozione, grande appassionata dell’arte coreutica



Il libro, pubblicato in settembre da Buckfast Edizioni con la prefazione di Sanda Pandza Wedding Manager del Castello Odescalchi di Bracciano, nasce dalla passione dell’ autrice di origini torinesi e braccianese d’adozione per l’arte coreutica e dalla volontà di testimoniare quanta forza, determinazione, coraggio e sensibilità si nasconda nelle scelte e nelle vite delle grandi artiste della Danza.

Dalle pagine del volume traspare, quindi, un universo principalmente femminile, che insieme alla voce di Petra Conti vede la testimonianza di Mariafrancesca Garritano, Albeta Toromani, Sabrina Brazzo, Beatrice Carbone, Mara Galeazzi, Letizia Giuliani, Pompea Santoro, Virna Toppi e Luisa Ieluzzi, interpreti profondamente diverse accomunate da una fulgida carriera.

Dall’allenamento all’alimentazione, dai sogni ai progetti, dalle abitudini nel tempo libero alla ritualità che accompagna l’andare in scena, le interviste abbracciano i più svariati argomenti per un ritratto a tutto tondo delle danzatrici. Non mancano, inoltre, brevi contributi da parte di alcuni partner in scena e nella vita delle protagoniste, come Eris Nezha, Alessandro Macario, Andrea Volpintesta, a completamento di una piccola incursione nella sfera privata per soddisfare anche i fan più curiosi.

L’impegno di Deborah D’Orta, grazie all’amicizia nata con Petra Conti durante la stesura del libro, va poi ben oltre il suo amore per la danza, concretizzandosi nel sostegno ad una causa di grande importanza: i proventi derivanti dal diritto d’autore maturati grazie alla vendita di #DANCER saranno, infatti, interamente devoluti a favore dell’organizzazione non profit CURE Childhood Cancer, di cui Petra è sostenitrice e testimonial attiva con il suo progetto.

Il libro #DANCER è disponibile sul sito della casa editrice buckfastedizioni.it al prezzo di copertina di € 15,00 e su Amazon, Ibse laFeltrinelli e in copia cartacea presso la libreria Giunti al PUnto in via Fausti a Bracciano

Dettagli libro