SI E’ SVOLTA NEI GIORNI SCORSI LA CONFERENZA STAMPA PRESSO LA SEDE DEL CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO SU: “LA PESCA ANTICA TRADIZIONE DEL LAGO DI BRACCIANO”

ALLA PRESENZA DI NUMEROSE AUTORITA’ LOCALI (COMUNI, PARCO), REGIONALI, CITTA’ METROPOLITANA E DELL’ASSOCIAZIONISMO, IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO RENATO COZZELLA, NEL SUO SALUTO HA VOLUTO SOTTOLINEARE L’IMPEGNO PROFUSO E LA VOLONTA’ DI METTERE AL CENTRO LE POTENZIALITA’ DEL NOSTRO LAGO E DI TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE CHE SI STANNO ADOPERANDO PER UNA RIQUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DI GIOVANI AD INTRAMPRENDERE QUESTO GENERE DI ATTIVITA’

IL PROGETTO E L’INSIEME DELLE MANIFESTAZIONI DARANNO LA SPINTA E L’ENTUSIASMO ALLA PARTECIPAZIONE, FORNENDO L’OPPORTUNITA’ DI COMPRENDERE DALLE PAROLE DI GRANDI ESPERTI LA TIPOLOGIA DEL PESCE DI LAGO E QUANTO CON ESSO SI PUO’ SVILUPPARE, ANCHE IN VIRTU’ DI UN’ACQUA PULITA E POTABILE.

A nome dei Pescatori Andrea Balestri, interviene nel merito delle loro attività:

Tutti i giorni, tutte le notti, i nostri Pescatori sono sul lago, con il bel tempo o con il freddo micidiale dell’inverno o con la pioggia, non importa.

Loro sono lì, con una passione ed una forza di volontà senza limiti; i nostri Pescatori sono in acqua, sotto riva o al largo, spesso soli, ognuno sulla propria barca.

I nostri Pescatori… nostri perché sono una parte vitale ed essenziale del nostro lago, delle nostre tradizioni e della nostra cultura.

La pesca nelle acque del lago ha origini antichissime: basti pensare alle genti del neolitico, che già ottomila anni fa al villaggio che ora chiamiamo della Marmotta ben integravano le necessità alimentari con i proventi della pesca, e via via fino al tempo della civiltà romana, che prediligeva il pesce d’acqua dolce, ed in particolare quello del lago di Bracciano, preferendolo spesso a quello di mare o di fiume.

Ad opera di Rutilia Polla, il commercio del pescato verso Roma era fiorente e molto proficuo, ed erano molti i senatori e le famiglie patrizie che edificavano bellissime e ricche ville rustiche sulle sponde del lago.

Il lago è acqua pura e potabile, è luoghi e paesaggi meravigliosi, è vita e natura, ed al tempo stesso è duro lavoro ed impegno per molti; e per i Pescatori in particolare.

Questi per loro sono tempi difficili: il pesce di lago, pur avendo caratteristiche alieutiche d’eccellenza, non è più conosciuto ed apprezzato come un tempo, e sono moltissime le nuove normative che rendono le attività di pesca difficili da gestire se non adeguandosi a criteri più moderni e compatibili con le necessità della tutela dell’habitat e del patrimonio ittico.

Ad oggi il numero dei Pescatori di professione si è molto ridotto, e delle più cooperative che esistevano sul lago rimane solo quella dei Pescatori del Lago di Bracciano, che vanta un centinaio d’anni di attività, presieduta dal mitico Michele Scuderoni.

E’ il momento di stringersi intorno ai nostri Pescatori, di fare fronte comune con le Istituzioni che si stanno adoperando per risolvere i problemi in essere, quali in loco il Consorzio Lago di Bracciano ed il Parco Regionale Naturale di Bracciano – Martignano, e anche le Università e gli altri Enti di Ricerca che da sempre si occupano del nostro lago, seppure in modo discreto e poco noto.

Tra i primi obiettivi dovrebbe esserci quello di avere una gestione unitaria e diretta del lago, una migliore conoscenza dello stato di fatto e degli stock ittici, un controllo maggiore sulle specie invasive alloctone, uno sviluppo delle tecniche di pesca, un avvicinamento dei giovani alla pesca di professione, una promozione del consumo del nostro squisito pesce anche attraverso la creazione di un marchio di origine ed una catena di ristorantini di lago che promuovano sia le ricette tradizionali che le nuove proposte elaborate da specialisti del settore.

Sono in programma vari eventi nei giorni 24 luglio, 7 agosto, 11 settembre e 9 ottobre presso il Consorzio Lago di Bracciano con i nostri Pescatori e con tante altre iniziative.

Giovanni Furgiuele