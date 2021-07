Bersani: “Renzi e Salvini si fidanzano per spostare l’asse del centrodestra”

“Alleanza Renzi-Salvini? Palese che ci sia un fidanzamento in corso. Renzi sta andando dove lo porta il cuore, ovvero in un centro che stia con la destra”.

Pier Luigi Bersani si esprime così sul quadro politico che vede i due leader di partito sempre più coesi. Secondo Bersani, è in atto un avvicinamento tra il leader della Lega e quello di Italia Viva “per il Quirinale ma anche per riequilibrare il peso della destra meloniana, per spostare il baricentro del centrodestra. Renzi sta andando dove lo porta il cuore e dove il cuore lo porta da quel dì… in un centro che sta con la destra”, dice a L’Aria che Tira su La7.

“Quelli che dicono ‘ritocchiamo’, vogliono fare un trappolone. La verità più semplice è che se tutte le forze politiche che hanno votato il ddl Zan alla Camera, lo votano anche al Senato, la legge passa”, aggiunge Bersani soffermandosi sul provvedimento in discussione al Senato. Renzi ritiene indispensabile un accordo per portare la legge al traguardo. Anche oggi, Salvini ha ribadito di attendere una chiamata dal segretario del Pd, Enrico Letta.

(TPI)