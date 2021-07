Marco Crocicchi

In queste settimane stiamo girando il territorio per ascoltare la voce dei cittadini.

È univoca la percezione di distanza con le istituzioni e con i luoghi in cui vengono prese le decisioni.

Riteniamo necessaria l’introduzione di una vera e propria Democrazia Partecipata, affinché i cittadini abbiano le occasioni e gli strumenti per avanzare le proprie istanze, per esercitare i propri diritti democratici, per incidere concretamente sulle scelte politiche che vengono assunte.

Nasce da qui l’esigenza di creare spazi di discussione, di restituire ai cittadini la possibilità di approfondire, di esprimersi e di scegliere sulla base di un confronto che gli assegni il ruolo di protagonista.

Per questo riteniamo fondamentale attivare tutti gli strumenti necessari per la partecipazione, tra cui i Consigli di Quartiere e Frazione e le Consulte, per dare rappresentanza da un lato ai territori e dall’altro alle categorie e ai singoli.

Il protagonismo dei cittadini è un valore aggiunto, e noi abbiamo intenzione di non disperderlo.

