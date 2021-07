Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility: presentazione dei dati e delle tendenze della sharing mobility italiana.

Il workshop “Sharing mobility: dati 2021 e ultime tendenze”, organizzato in collaborazione con Monitor Deloitte, si svolgerà in live streaming il 20 luglio alle ore 15.00 sulla piattaforma web Lesscars – Laboratorio delle mobilità.

L’evento offrirà una ricca anteprima di dati e numeri sulla sharing mobility, in vista della pubblicazione del V Rapporto Nazionale il prossimo novembre. In particolare verranno presentati i numeri del 2020, un anno molto difficile per la sharing mobility, come per tutti gli altri servizi di trasporto, ma anche le novità estremamente interessanti che hanno contribuito all’offerta di sharing mobility nelle città italiane.

Oltre alla presentazione dei dati dell’Osservatorio, parteciperanno al live streaming due ricercatori internazionali che offriranno una prospettiva diversa con cui osservare e leggere l’andamento del settore italiano: Julien Chamussy, che descriverà lo European Shared Mobility Index costruito da Fluctuo e Adam Jędrzejewski, di Mobilne Miasto, che racconterà al pubblico italiano l’interessante evoluzione del settore in Polonia. Alessandro Ceratti, Waze Italia, presenterà i dati europei per comprendere gli effetti della pandemia anche sul settore della mobilità privata. Concluderà i lavori Luigi Onorato, Senior Partner Monitor Deloitte, che presenterà l’evoluzione della mobilità e come questa sia strettamente correlata ai modelli cittadini in essere, a quelli che stanno nascendo (tra cui il modello 15-Minutes City) e a quelli futuri.

