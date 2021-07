Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 13 luglio 2021

Superato il 70% degli adulti con la prima dose del vaccino inoculata e oltre il 50% con copertura totale

Resta costante il numero di nuovi casi da Coronavirus a Roma dove, per il quarto giorno consecutivo, si registrano più cento nuovi positivi: sono 123 i contagi nelle ultime 24 ore, contro i 120 di ieri. Oggi su quasi 9mila tamponi nel Lazio (3487 in più di quelli registrati ieri) e quasi 17mila antigenici per un totale di quasi 26mila test, si segnalano 166 nuovi casi positivi, ossia sei meno di ieri. Nelle ultime 24 ore, nel Lazio, ci sono stati 3 decessi e 227 guariti. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,6%”, spiega l’assessore alla sanità laziale Alessio D’Amato.

I casi Covid a Roma del 13 luglio

** Asl Roma 1: 41 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 2: 37 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

** Asl Roma 3: 45 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 4: 14 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 5: 3 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

** Asl Roma 6: 17 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

I contagi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 9 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Frosinone si registrano 2 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 4 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 2 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Il bollettino dello Spallanzani del 13 luglio

All’Istituto Spallanzani di Roma “sono ricoverati 34 pazienti” risultati “positivi al tampone per Sars-CoV-2. Sono 4 i ricoverati in terapia intensiva”. Questo l’ultimo bollettino dell’Istituto per le malattie infettive capitolino. “I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture sono 2.862”, concludono i medici.

