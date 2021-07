Cerveteri, contributi per i libri di testo per l’anno scolastico 2021-2022

Francesca Cennerilli, Vicesindaca e Assessora alla Pubblica Istruzione rende noto che è pubblicato l’avviso per l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2021 – 2022. L’avviso è rivolto agli alunni residenti nel Lazio, il cui nucleo familiare abbia un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad € 15.493,71 e che nell’anno scolastico 2021 – 2022 frequentino istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari.

Si può presentare domanda entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 30 settembre tramite PEC all’indirizzo comunecerveteri@pec.it oppure recandosi presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cerveteri sito al Parco della Legnara.

Alla domanda, andrà allegata attestazione ISEE in corso di validità, dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per i requisiti della residenza e della frequenza all’Istituto di Istruzione secondaria di I e II grado, documentazione giustificativa delle spese sostenute dalla famiglia per l’acquisto dei libri di testo e copia del documento di identià in corso di validità del soggetto richiedente il contributo.

La domanda deve essere presentata esclusivamente al Comune di residenza dello studente e non in quello dove ha sede la scuola. Si rende noto inoltre che per il rimborso si terrà conto solo di giustificativi di spesa validamente presentati. Non sono ammessi scontrini fiscali.

“Invito tutte le famiglie a consultare con attenzione la modulistica inclusa nell’avviso – dichiara la Vicesindaca Cennerilli – il personale dell’Ufficio Pubblica Istruzione è a disposizione della cittadinanza per ogni informazione al numero 3346159978 oppure all’indirizzo di posta elettronica pubblica-istruzione@comune.cerveteri.rm.it”