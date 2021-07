Le ragioni inascoltate del popolo di Genova, 20 anni dopo

G8 Genova 2001. La peggiore ingiustizia perpetrata sul movimento NoGlobal è stata ignorare i temi politici che legittimamente sollevava

“Negli ultimi 40 anni, la quota del surplus di reddito andata all’1 per cento più ricco della popolazione è oltre il doppio rispetto a quella fluita alla metà più povera della popolazione globale. Negli ultimi 25 anni, lo stesso 1 per cento più ricco ha bruciato il doppio di carbone rispetto al 50 per cento più povero, acuendo l’attuale crisi climatica e ambientale”. Così il rapporto Oxfam, edizione 2021. A vent’anni dal G8 di Genova, culmine del movimento noglobal nato a Seattle nel 1999, le cifre sulle disuguaglianze sociali e sullo sfruttamento del pianeta non sono cambiate. Semmai sono peggiorate. La peggiore ingiustizia perpetrata sulla ‘generazione Genova 2001’ è stata quella di non ascoltarla. Il peggior danno che quella generazione ha combinato è stato quello di non riuscire a darsi una forma organizzativa dopo Genova, dopo la ‘macelleria messicana’ alla Diaz, le torture a Bolzaneto, la morte di Carlo Giuliani, la repressione in piazza, le devastazioni dei black bloc. Francamente, non era semplice. E poi ci fu l’11 settembre che spazzò via quasi tutto.

Ma dal punto di vista politico, c’è tanto da dire, se vent’anni dopo siamo ancora a discutere dell’1 per cento più ricco contro il 99 per cento più povero della popolazione. Quasi fosse una novità magari portata dalla pandemia, che, come si sa, ha solo esaltato i problemi rimasti irrisolti prima. Grazie al movimento noglobal queste percentuali sono inquadrate, finite nei media, diventate materia di discussione e di nuovo di protesta con ‘Occupy Wall Street’ nel 2011, ondata figlia dello stesso vento di Genova dieci anni dopo. Voleva denunciare gli abusi del capitalismo finanziario, dopo il crollo di Lehman Brothers e la crisi che seguì. Non gli è andata meglio in termini di ascolto ottenuto, ma c’è da dire che anche da ‘Occupy’ è nato il ‘Black lives matter’: fondato sulla rivendicazione anti-razzista e contro gli abusi delle forze dell’ordine negli Usa, è il movimento che ha contribuito all’elezione di Joe Biden alla Casa Bianca. Mica frottole.

Ma il movimento di Genova inglobava tutto. Non era selettivo, non si fermava ad una sola rivendicazione. Aveva la forza della massa, dagli anarchici ai cattolici, per prendere i due estremi. E si era messo in testa di offrire non solo una panoramica di critica alla globalizzazione allora nascente, ma l’approfondimento per ogni tema. Senza social. All’epoca esisteva solo Indymedia, che i ventenni di oggi forse nemmeno conoscono, era un embrione di comunità social autogestita: insomma senza Mark Zuckerberg che poi sui social ha costruito il ‘suo’ impero contribuendo a seminare disuguaglianze anche nel mondo del web. Genova invece tentò la via collettiva, miracolo composito di migliaia di reti e associazioni, ognuna con una propria specializzazione in modo da poter scandagliare il fondale delle disparità, dei torti fatti al pianeta e alle comunità del sud del mondo, del rapporto squilibrato tra mondo della finanza e politica, multinazionali e governi pur fondati sulla democrazia, Big Pharma e istituzioni pubbliche. Furono portati alla luce ‘rapporti’ ben dettagliati su ciò che non va in questo mondo, tanto veritieri da risultare attuali ancora oggi, purtroppo.

C’erano la rete internazionale di Attac e la campagna Sbilanciamoci sui temi della spesa pubblica e delle alternative di politica economica. Greenpeace e le altre reti ambientaliste in un intreccio che coniugava sempre i temi dell’ecologia con l’uguaglianza sociale e il no allo sfruttamento del sud del mondo, alla deforestazione, la pesca e gli allevamenti intensivi. Finanche i rapporti con Big Pharma erano inquadrati, sulla scia delle rivendicazioni di Nelson Mandela sui farmaci contro l’Aids nel suo Sud Africa. Forse la questione di genere, pur presente, fu l’unica a non ‘sfondare’. Il processo decisionale nel movimento era spesso maschile: ecco, questa è certamente una rivendicazione esplosa col ‘Me too’ negli Usa, non a Genova vent’anni fa.

“Ma c’erano i black bloc, che hanno sfasciato tutto”, è il commento più in voga quando si parla di Genova. Ero lì, come tanti altri cronisti. Sostenere che le devastazioni di banche, auto e quant’altro abbiano avuto il potere di fermare il discorso pubblico per vent’anni e seppellire le rivendicazioni del 2001 è francamente esagerato e fuorviante. Si guardi ai giovanissimi di ‘Fridays for future’: giganti che sono riusciti a portare l’ambientalismo nel dibattito mediatico, politico e tra i giovani senza sfasciare le vetrine. Eppure anche loro non stanno raccogliendo tanti risultati: il ritmo di lotta ai cambiamenti climatici deciso dai governi e dalle organizzazioni internazionali è ancora troppo lento, sostiene Greta Thunberg.

No, anche senza i black bloc, i contenuti di Genova si sarebbero dispersi. La storia non si fa con i ‘se’, certo, ma dopo quel luglio del 2001 troppi fattori sono intervenuti a intimare l’alt. Ci furono le inchieste giudiziarie, che portarono molti inviati a rimanere a Genova, dopo quel 19-20-21 luglio di manifestazioni, per seguire il resto in tribunale (io ero tra quelli, inviata per l’Apbiscom diretta da Lucia Annunziata). Il filone di indagine sulla morte di Carlo Giuliani, la repressione in piazza e alla scuola Diaz, le torture di Bolzaneto, mille rivoli di inchieste da tenere occupati i pm della procura di Genova per anni, mille risvolti dell’orrore che riempirono giornali e media vari in un racconto che servì da denuncia, ma che alla fine non diede vita ad una commissione parlamentare d’inchiesta sul G8 di Genova: dopo un’altalena di discussioni nella maggioranza del governo Prodi nato nel 2006, l’Idv di Antonio Di Pietro e l’Udeur di Clemente Mastella votarono no con l’opposizione a fine 2007, pochi mesi prima della caduta dell’ultimo esecutivo guidato dal professore.

Anche questo fu altro stop carico di delusione per la generazione Genova, che nel frattempo, con le manifestazioni contro la guerra in Afghanistan e Iraq, i contro-vertici di Salonicco, Evian, Cancun, Copenhagen, i forum sociali di Porto Alegre, Firenze, Parigi, aveva tentato di non annegare nello ’tsunami’ più grande di tutti: l’11 settembre, il volo sulle Torri Gemelle che ha voltato pagina alla storia, drasticamente. Nuovo capitolo, Jihad e fondamentalismo islamico, lotta al terrorismo, militarizzazione ovunque. Solo la pandemia ha portato un messaggio mediatico di maggiore successo e ci son voluti vent’anni.

La pena più grande è che è finita spazzata via la speranza. Sì, la speranza di un mondo migliore, affermazione certamente naif, slogan dell’epoca non per questo meno naif. Ma dal punto di vista sociologico e politico, si può certamente dire che quello di Genova è stato l’ultimo movimento animato dalla speranza di riuscire a costruire un’alternativa di sistema, mosso da una passione positiva verso il futuro. Dopo, sono arrivate le delusioni, la risacca. In Italia è nato il Movimento Cinquestelle, che pure ha alcune e lontane radici a Genova (per la vena ambientalista), ma è roba ben diversa, più di rancore che fiducia nel prossimo, la rabbia del ‘vaffa’ invece che la solidarietà, più furia e vendetta giustizialista che passione positiva per costruire un ‘altro mondo possibile’.

A Genova c’erano gli ultimi che ci credevano, diciamo così. Non riuscirono a darsi una forma organizzativa, perché l’idea di verticalità non era un’opzione e quella collettiva era complicata. Con la Rifondazione Comunista di Fausto Bertinotti il rapporto si sfilacciò forse già prima della nascita del governo Prodi nel 2006: il partito non volle sciogliersi nel movimento. Si ripiegò nella candidatura di alcuni punti di riferimento no-global, uno dei portavoce, Francesco Caruso, i leader dei Giovani Comunisti Nicola Fratoianni e Giuseppe De Cristofaro, ora entrambi ancora in Parlamento per Sinistra Italiana. Una risposta molto molto parziale.

Dopo vent’anni, un’intera generazione conserva ricordi di gioventù a Genova, che pure non era movimento solo giovanile: c’era eterogeneità persino nell’età anagrafica. Forse si voleva tutto, troppo. Dopo vent’anni, tanti interrogativi restano aperti. Ma c’è una certezza, amara: i messaggi di Genova si sono imposti nel mainstream, sono diventati quasi senso comune, senza gli opportuni provvedimenti e forse con sempre maggiore assuefazione pubblica man mano che passa il tempo. Nel mainstream, eppure ‘randagi’, ‘un po’ randagi ci sentiamo noi’, canta Paolo Conte in ‘Genova per noi’. Appunto.

