Comitato Eutanasia Legale: RACCOLTA FIRME PER REFERENDUM EUTANASIA LEGALE – LIBERI FINO ALLA FINE

Da domani, insieme a Chiara Mango e Ornella Boccato, inizieremo anche a Bracciano la raccolta firme a sostegno del referendum sull’eutanasia legale, presso il Circolo del Partito Democratico in via Armellini n.11, con il seguente calendario:

SABATO 10 LUGLIO

orario 9:00-12:30 / 16:00-19:30,

LUNEDI 12 LUGLIO

orario 9:00-12:30/ 18:00 -19:30,

MARTEDI’ 13 LUGLIO

orario 18:00-19:30.

Con l’intervento referendario per l’abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente), si sancirebbe il principio della disponibilità della vita umana, pur continuando a punire fatti commessi contro una persona incapace, o contro una persona il cui consenso fosse stato ottenuto con violenza, sotto minaccia, o contro un minore di diciotto anni.

In questo modo rivendichiamo il diritto all’autodeterminazione, permettendo alle persone gravemente malate di avere una morte dignitosa, se è quello che chiedono, non potendo più sperare nelle cure.

Fermo restando l’importanza di una legge in tal senso, alcuni passi sono stati fatti grazie al coraggio e alla disobbedienza civile di Marco Cappato e Mina Welby, i quali sono stati processati per il reato di cui all’articolo 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio) per aver aiutato persone gravemente malate ad essere libere fino alla fine, portando alla importante pronuncia della Consulta sul caso DJ Fabo.

(https://www.giurisprudenzapenale.com/…/caso-cappato…/)

Una battaglia di civiltà che merita di essere combattuta.

Per i diritti e per la libertà, venite a firmare!

Per approfondimenti sul quesito referendario: https://referendum.eutanasialegale.it/il-quesito…/

