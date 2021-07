Feltri: “Trump ha ragione, Hitler ha fatto anche cose buone”

Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero Quotidiano e candidato capolista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni comunali di Milano,

condivide le controverse dichiarazioni dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Adolf Hitleremerse ieri. “Se la prendono con Trump perché ha detto che Hitler ha fatto anche cose buone. Sacrosanta verità. Non dimentichiamo che il dittatore è morto suicida. Scelta lodevole“, scrive Vittorio Feltri in un tweet.

“Hitler ha fatto molte cose buone per la Germania, a partire dalla straordinaria ripresa economica degli anni Trenta”, è l’osservazione di Trump che fece durante un tour in Europa condotto nel 2018 per celebrare i cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale ma di cui si è saputo soltanto ieri grazie al libro “Frankly, We Did Win This Election’: The Inside Story Of How Trump Lost” di Michael Bender, giornalista del Wall Street Journal.

ricorda quel “Mussolini ha fatto anche cose buone” che spesso abbiamo sentito affermare in Italia, anche da alcuni politici di destra.

(TPI)