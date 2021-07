NUOVO POLIAMBULATORIO DI ANGUILLARA

Dal 5/07/2021 il Poliambulatorio di Anguillara ha aperto le attività nella nuova locazione, sita in Via Marco Polo n° 1 – Anguillara

questo ha portato ad un’unica struttura dove sono presenti i seguenti servizi:

vaccinazioni

poliambulatorio

consultorio

CUP, sportello unico di prenotazione/pagamento ticket

sportello medicina di base

Per il poliambulatorio le attività specialistiche a disposizione degli utenti sono le seguenti:

prelievi ematici, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 9.30

ambulatorio infermieristico, il lunedì dalle 8.00 alle 10.00 e il venerdì dalle 11.00 alle 13.00



Sono riconfermate le specialistiche in essere, cardiologia, senologia, geriatria, otorino, oncologia, endocrinologia, diabetologia, oculistica, pneumologia, ortopedia, odontoiatria, angiologia, dermatologia.

Le novità:

Nella nuova struttura sono stati inseriti esami strumentali a disposizione dell’utenza che prima non erano disponibili, come ecocolor doppler vasi epiaortici e arti inferiori, ecotiroide, campo visivo, (quest’ultimo sarà prenotabile a breve).

A breve sarà disponibile anche una sonda per l’effettuazione di ecocardiogrammi.

L’utenza ha accolto il trasferimento con positività, il comune ha recepito e soddisfatto in brevissimo tempo la necessità di dedicare un autobus di linea pubblica con fermata presso la struttura, inoltre la possibilità di avere più servizi in un’unica struttura è molto importate per centralizzare il servizio e velocizzare la fruibilità, ad esempio il cittadino prima doveva recarsi presso il cup del poliambulatorio per effettuare pagamenti per poi recarsi presso la sede vaccinale.

Tutti i servizi sono collaboranti tra loro, si prevede inoltre collaborazione con la ginecologa del consultorio per effettuazione di ecografie ostetriche e ginecologiche e ampliamento dell’ambulatorio infermieristico.

Dott.ssa Marika Campeti, Ufficio Stampa Asl Roma 4