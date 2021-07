I contagi Covid risalgono sopra quota mille e 14 decessi

Il tasso di positività si attesta allo 0,6%, mentre i guariti sono 1.735

Leggera risalita della curva di contagio Covid: nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 1.010 nuovi casi di coronavirus a fronte di 177.977 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l’incremento era stato di 907 su 192.424 test).

Sono stati inoltre segnalati altri 14 decessi (contro i 24 di martedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 127.718.

Il tasso di positività si attesta allo 0,6%, mentre i guariti sono 1.735.

I pazienti in terapia intensiva sono 180 (-7 rispetto al giorno precedente), mentre i ricoveri in altri reparti Covid 1.234 (-37). Gli attualmente positivi scendono a quota 41.840 (-739).

Vaccini – La popolazione italiana sopra i 12 anni d’età vaccinata contro il Covid è salita al 40,3% del totale, con il 65,5% che ha ricevuto almeno una dose. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 522.114 dosi. Nell’ultima settimana sono state inoculate in media 525mila dosi al giorno: a questo ritmo l’immunità di gregge sarà raggiunta fra 13 giorni (il 20 luglio).

(Globalist)