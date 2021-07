Spinazzola operato al tendine d’Achille: “Ora inizia il countdown”. Quando tornerà

Leonardo Spinazzola è stato operato dopo la rottura sottocutanea del tendine d’Achille della gamba sinistra avvenuto durante la partita degli Europei contro il Belgio. Ecco quali sono i tempi di recupero e rientro in campo.

“Ringrazio tutti per essermi stati vicino. Iniziato il countdown, ci vediamo presto”

Da quattro a sei mesi, compreso il ritorno in campo. È il tempo di recupero dall’infortunio stimato per Leonardo Spinazzola, sottoposto a intervento chirurgico dopo la rottura sottocutanea del tendine d’Achille della gamba sinistra. Era uscito in lacrime contro il Belgio, per il dolore e per la certezza che quell’incidente capitato gli era sembrato da subito molto grave. Insigne gli ha dedicato il premio di man of the match, in segno di profondo rispetto nello spogliatoio i compagni di squadra hanno contenuto l’entusiasmo. Lo stesso presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha raccontato quell’atmosfera surreale come “tombale” considerato il profondo dispiacere per quanto accaduto.

Quell’incidente non solo ha spezzato sul più bello il sogno in Azzurro (il difensore della Roma è stato tra i protagonisti del cammino praticamente perfetto della Nazionale di Roberto Mancini) ma ha compromesso anche l’inizio della prossima stagione che in giallorosso sarà scandita dalla prima esperienza di José Mourinho nella Capitale, la seconda in Serie A dopo l’Inter e il ‘triplete’. “Per l’Italia è terribile, immaginate per me…”, è stato il primo commento dello special one in riferimento alla lacuna in rosa per l’assenza.

Intervento riuscito perfettamente – ha scritto il calciatore in un messaggio su Instagram a corredo della foto che lo vede sorridente nel letto dopo l’intervento -. Ringrazio tutti per essermi stati vicino, siete stati davvero tantissimi! Iniziato il count-down, ci vediamo presto!!

L’intervento è stato effettuato a Turku (in Finlandia) dai professori Orava e Lempainen. Ad assistere c’era anche il medico della Nazionale, Andrea Ferretti. L’immagine del giocatore che appare sereno e mostra il pollice verso l’alto cancella quella che, pochi giorni fa, ne ha raccontato il dramma: giaceva a terra, con le mani sul viso, mentre Cristante gli accarezzava la testa e i tifosi del Belgio – oltre agli insulti – lo bersagliavano anche monetine e altri oggetti.

(fanpage)