Presentato allo Smeraldo Camping&Village “Poltrone vista mare”, il nuovo romanzo di Vespina Fortuna

Lunedì 5 luglio 2021 nella meravigliosa cornice dello Smeraldo Camping&Village di Trevignano Romano è stato presentato il libro “Poltrone vista mare” di Vespina Fortuna.

Dopo il benvenuto del “padrone di casa”, il bravissimo e dinamico Alberto Guidi, ed una introduzione del Presidente de L’agone Giovanni Furgiuele, la parola è passata al vice Presidente Alessandro Griffini che ha presentato al pubblico l’autrice e il suo nuovo romanzo.

Vespina Fortuna ha fatto il suo esordio letterario nel 2009 con il primo romanzo edito da L’Oleandro Arga, “Il Principe di Udjania”, in cui racconta del figlio del re di Bellozio, un luogo terribile fatto d’inedia e grettezza, che si rifugia a casa del Mago Telorius. Nel 2011 ha affrontato il tema della diversità in “La leggenda dei Plunolingi”, edito da Fefè Editore, dove un popolo per sopravvivere all’attacco dell’invasore si rifugia nel sottosuolo bretone dal quale non potrà più uscire se non per brevi momenti e sotto mentite spoglie. Sempre sul tema della diversità nel 2012 ha pubblicato “Quatruo corpuli et quatruo capulei” scritto interamente in lingua metasemantica, una sorta di grammelot di sua completa invenzione, che l’autrice chiama selenico. Nel 2015 ha raccontato la violenza sulle donne in “Donne maledette”, delle storie terribili, storie “inventate ma non troppo” – come confida l’autrice -, che raccontano di vessazioni in prosa e in versi. Per il teatro ha scritto: “Tre donne in mare”, “Il volo del moscone”, “Nessuno è perfetto”, “Sette stelle un cielo”, “Terza B, come bullismo”. “Poltrone vista mare” non è solo finalista del Premio “1 Giallo x 1.000” ma anche un romanzo geniale che porta l’attenzione del lettore ad argomenti importanti, come la fine della vita e dell’eutanasia, con la leggerezza di un giallo “da leggere sotto l’ombrellone in spiaggia”. Un corpo senza mani né faccia, con tre stilettate nel fianco e nascosto tra le foglie marce ai piedi di una sughera: è il primo caso della giovane ispettrice Andrea Dufour, un maledetto caso che si sarebbe portato dietro altri cadaveri e oscure verità. E da lì il lettore seguirà la giovane ispettrice fra le pieghe di quel piccolo paese della Sardegna, dans le trou du monde, per scoprire il suo mistero terribile.

La presentazione è stata scorrevole e dinamica, intercalando letture di alcuni passi del romanzo da parte di noi – Jacqueline, Giulia e Giorgia – studentesse del Liceo Scientifico Ignazio Vian Bracciano, che abbiamo poi dialogato con l’autrice rivolgendole alcune domande.

È un caso che Lei abbia scelto il bosco di sugheri come luogo per mettere il cadavere?

No, la Sardegna è piena di boschi di sugheri e quindi mi è sembrato quasi logico metterlo lì. Tra l’altro, l’albero del sughero è bellissimo, è un albero spettacolare sia quando è ricoperto di sughero sia quando il sughero viene strappato via con delicatezza per essere utilizzato. La visione di questi alberi spogli è un po’ inquietante, però nello stesso momento è molto affascinante, e quindi mi piaceva l’idea di collocare il mio cadavere in un contesto del genere: ce lo vedo molto bene un cadavere nascosto lì.

Perché ha scelto di mettere un personaggio per metà francese in un ambiente della Sardegna e come mai ha deciso di mescolare insieme espressioni francesi e del dialetto sardo?

Ambientare il mio romanzo giallo in Sardegna è stato naturale dato che io sono per metà sarda, è stato quindi anche un omaggio a mia madre. Avendo come ambiente la Sardegna e dei personaggi sardi, ho scelto ovviamente di intercalare anche espressioni sarde nei loro discorsi. La protagonista è per metà francese perché io personalmente amo la Francia in modo esagerato e mi piaceva tantissimo l’idea che questa protagonista potesse essere per metà italiana e per metà francese; cosa che piacerebbe molto anche a me, perché sono sicura di amare allo stesso modo i due stati. In più io sono innamorata dei dialetti e della semantica, e questo si riflette in tutti i miei scritti e in particolar modo in “Quatruo corpuli et quatruo capulei” scritto interamente in lingua metasemantica, una sorta di grammelot di mia invenzione, che chiamo selenico, pubblicato nel 2012 con Fefè Editore. In realtà, se potessi, io vorrei imparare tutte le lingue del mondo.

Perché ha scelto di ambientare la sua storia in un luogo inventato in Sardegna?

Navigando su internet per fare un monologo teatrale mi sono imbattuta in un paese che si chiama Zuradili, che esiste davvero nella provincia di Oristano. Solo che questo paese ha la prerogativa di essere diventato un paese museo, dove ora c’è soltanto una chiesetta e qualche casa diroccata. Vi racconto una storia: ho scritto, tempo fa, un monologo teatrale pensando a una donna arrivata in questo paese che oramai non c’è più, e che sbatte contro un sasso sotto cui c’è una scatola di metallo contenente un diario: per questo che ho chiamato il monologo “Il diario di Maddalena”. Scritto il monologo e pubblicato sulla mia pagina sui social, dopo una settimana circa mi arriva un messaggio del Comune di Zuradili, che mi ordina di restituire il diario perché mi ero, a loro dire, appropriata di qualcosa che non mi apparteneva. Di conseguenza ho dovuto spiegare e convincere il comune di questo paesino che il diario non esisteva poiché io avevo inventato tutta la storia, non essendo mai fisicamente stata a Zuradili che avevo conosciuto soltanto su internet. Tuttavia mi è piaciuto così tanto questo aneddoto che ho pensato di scrivere nuovamente su quel posto, però mi sono ben guardata dal nominare Zuradili e ho inventato Arzudili: non volevo che il comune avesse di nuovo qualcosa da ridire.

Come mai ha scelto di passare dal genere fiabesco al genere giallo poliziesco?

Quando scrivo mi ispiro molto al momento, quindi non è detto che io sia passata dal fiabesco al poliziesco e che non possa mai tornare indietro o che non possa addirittura arrivare ad un altro genere. In questo caso ho scritto un giallo perché, navigando in internet, ho scoperto il concorso “1 Giallo x 1.000” e mi sono voluta cimentare. Per la verità il mio secondo libro, “La leggenda dei Plunolingi”, è una fiaba fantasy che si tinge di giallo, quindi in qualche modo mi ero già avvicinata a questo tipo di letteratura. Devo dire che scrivere gialli è molto più complesso che scrivere di fantasia, perché lì basta posare la penna e dare sfogo all’immaginazione, all’idea del momento, per tirar fuori l’umore che hai dentro e gettarlo sul foglio virtuale battendo i tasti del computer; ma scrivere un romanzo giallo è tutt’altra cosa, in quanto richiede una struttura più articolata: ci devono essere delle tappe precise e tutto deve rientrare in una logica: quindi per chi ha iniziato a scrivere di fantasia trovarsi in questa “scatola”, con quei sistemi preordinati, si trova un pochino in difficoltà. Devo dire che questa difficoltà mi ha stuzzicato tantissimo, tant’è vero che ho iniziato a scrivere un altro romanzo giallo, che uscirà spero a breve, appena avrò terminato, ed è un seguito per certi versi di “Poltrone vista mare”, poiché vede protagonista la stessa squadra investigativa.

Jacqueline Velia Guida, Giulia De Luca, Giorgia Irimia