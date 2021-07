Golf, terreno di gaffe per Raggi: “Dal green si può ammirare la cupola del Colosseo”

Nell’aprile scorso, nel video per la presentazione della Ryder Cup, l’arena di Nimes scambiata per il Colosseo

“Dal green si può ammirare anche la cupola del Colosseo”. Il lapsus della sindaca di Roma, Virginia Raggi, diventa subito gaffe. Un assist per l’ironia dei social, subito attenti a sottolineare l’errore, e alle frecciatine dell’opposizione.

La gaffe di Raggi: “Fal green si può ammirare la cupola del Colosseo”

Lo strafalcione durante la presentazione della 78esima edizione dell’Open d’Italia che si terrà dal 2 al 5 settembre al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia, nella Città metropolitana di Roma. Un grande evento sportivo che apre idealmente il percorso che porterà alla Ryder Cup del 2023, la più importante manifestazione di Golf al mondo, assegnata all’Italia e alla Città Eterna nel dicembre 2015 dopo aver superato la concorrenza di Austria, Germania e Spagna.

Roma capitale dello sport: da Euro2020 alla Ryder Cup

“Roma risplende, ed è una bellissima vetrina” – ha detto Raggi. “Dal green si può ammirare anche la Cupola del Colosseo, uno scenario davvero eccezionale. Straordinario”. Una gaffe che ha subito lasciato posto al racconto di Roma come capitale dello sport. “Ci sono tanti eventi sportivi e la città si conferma ancora una volta Capitale dello sport. Oggi – ha detto Raggi – siamo qui però per presentare un evento eccezionale come quello degli Open, che si terranno per la settima volta in questa città in una cornice splendida. Roma sta ripartendo sotto tutti punti di vista, è la Capitale non solo dell’Italia ma anche degli italiani: se riesce a ripartire con le sue capacità e la sua grandissima imprenditorialità piano piano riparte anche l’italia. La pratica del golf coinvolge milioni di appassionati, è uno sport per tutti e la stessa Federgolf ha lavorato molto anche con le scuole facendo avvicinare i bambini. Sono molto orgogliosa di questo evento che apre strada alla Ryder Cup, continuano le attività necessarie per essere perfettamente pronti ma nel frattempo la città risplende ed è una bellissima vetrina. Continuiamo a lavorare nel segno dello sport, perché Roma ne è davvero la Capitale”.

La frecciatina di FdI: “Gaffe sindaca non si contano più”

“Oramai le gaffe della Sindaca non si contano più e francamente non sappiamo se ridere o se piangere. L’unica consolazione è che questo triste spettacolo sta volgendo al termine e presto in Campidoglio siederà una persona competente e soprattutto conoscitore della storia della Città Eterna come Enrico Michetti” – ha commentato la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo.

L’arena di Nimes confusa con il Colosseo

Golf, terreno scivoloso per la sindaca. Nell’aprile scorso sfottò e critiche per un video postato da Raggi sui social in cui, rilanciando la Ryder Cup 2023 a Guidonia, l’arena di Nimes in Francia veniva spacciata per il Colosseo. Un errore dello staff di comunicazione (che si è poi scusato) che ha ripreso una parte del video, di oltre 5 minuti, presente sul sito della federazione italiana golf. Ma si sa: i social, solitamente terreno di conquista per la sindaca Cinque Stelle, difficilmente perdonano.

