Vaccinazioni nel Lazio: prima regione italiana per copertura totale

#Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: Prosegue in sicurezza la campagna vaccinale: superate oggi le 5,4 milioni di somministrazioni del vaccino anti covid19.

La Regione Lazio è prima regione italiana per copertura totale, il 43% della popolazione over 12.

Di seguito la copertura per fasce d’età:

Over 80: 95%

70-79 anni: 90%

60-69 anni: 84%

50-59 anni: 71%

40-49 anni: 59%

30-39 anni: 48%

20-29 anni: 32%

Hanno volontariamente chiesto di anticipare, secondo le modalità indicate da Aifa e dal Ministero della Salute, la seconda dose del vaccino AstraZeneca 50 mila utenti under 60, pari al 38% della platea, in prevalenza classe d’età 50-59 anni.

L’obiettivo è raggiungere il prima possibile la completa immunizzazione e, di conseguenza, la copertura alle varianti.

