Sondaggio: alle comunali di Roma verso un ballottaggio Michetti-Gualtieri ma la Raggi…

I dati elaborati da Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, con interviste effettuate il primo luglio su un campione di ottocento casi tra i cittadini della capitale

La campagna elettorale deve entrare ancora nel vivo ma al momento sono queste le tendenmze: sono 7,4 i punti percentuali che dividono il candidato del centrodestra Enrico Michetti dal candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri.

E’ quanto emerge dai dati elaborati da Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, con interviste effettuate il primo luglio su un campione di ottocento casi tra i cittadini del comune di Roma.

La corsa per la poltrona di sindaco vede Enrico Michetti al 34,6%, con Fratelli d’Italia al 21,8%, la Lega al 9,1%, Forza Italia al 4% e altre liste per Michetti all’1,2%. Segue Roberto Gualtieri con il 27,2% dei consensi; il Pd ottiene un 22,4% e altre liste con Gualtieri segnano un 6%.

Terza posizione per Virginia Raggi che si ferma al 18,8% e un M5s al 13,7%, altre liste con Raggi al 4,1%. Non distante dalla sindaca grillina il leader di Azione Carlo Calenda con il 15,3%, consenso piu’ alto rispetto alla somma del 7% di Azione e del 6,4% di altre liste con Calenda.

Nelle intenzioni di voto il comune di Roma abbiamo un 52,4% che dichiara il proprio voto, mentre è del 47,6% la percentuale di astensione/incerti

(Globalist)