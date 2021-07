Nella Capitale il Pd attacca la sindaca: “Grazie alla Raggi i romani pagheranno una tassa in più”

Il gruppo democratico in Campidoglio: “Ci sarà da pagare 666mila euro in più al mese per portare fuori i rifiuti”

A livello nazionale (in attesa di capire cosa scaturità dallo scontro tra Grillo e Conte) si lavora per una intesa tra centro-sinistra e M5s.

Ma intanto a Roma grillini e centro-sinistra vanno divisi e non mancano le recriminazioni.

“Grazie alla Raggi i romani pagheranno 666mila euro in più al mese per portare fuori i rifiuti. Ama dovrà farsi carico dell’aumento dei costi derivante dall’accordo siglato con sei nuovi gestori in Italia che riceveranno gli scarti di Roma. Questo aumento è dovuto all’incapacità della Sindaca che in cinque anni non ha saputo rilasciare l’Ama e non ha fatto nulla per chiudere il ciclo dei rifiuti a livello impiantistico”.

(Globalist)