DANTE E GIOTTO. Forum Clodii: conferenza “Il Trecento Di Dante E Giotto

Grande successo sabato sera, 3 luglio 2021, a Bracciano, nella chiesa Santa Maria del Riposo, da anni sede dell’associazione Forum Clodii, per la conferenza “Il Trecento Di Dante E Giotto”.

La manifestazione è stata organizzata per celebrare il settecentesimo anno della morte di Dante per la rassegna “Dante e il Lago” dal parco di Bracciano e Martignano e dall’associazione Forum Clodii.

Dopo una breve e chiara presentazione del presidente Massimo Mondini sulle nobili motivazioni dell’incontro, lo scopo e i dovuti ringraziamenti ai numerosi presenti e ai responsabili del parco, ha preso la parola la professoressa Monica Mani.

La docente ha spiegato nel dettaglio le motivazioni che legano Dante a Giotto, la storia, il rinnovamento della letteratura, la scoperta della nuova lingua e della nuova arte di Giotto.Ha messo in evidenza la grandezza dei due giganti della cultura italiana e i possibili contatti tra i due, l’umanità che caratterizza l’opera letteraria e quella pittorica.

Le scelte dei brani musicali, abbinati ai versi danteschi e alla pittura di Giotto, e l’esecuzione magistrale di Gino Ferranti hanno contribuito a rendere magica l’atmosfera della serata nella prestigiosa sede.

Il professore Gaetano Vari ha guidato il pubblico alla scoperta attenta e dettagliata delle opere di Giotto; La prima parte relativa alle scene tratte dal ciclo della basilica superiore di Assisi. Umanità fatta di spazio illusionistico, volumi, gesti, sguardi…la grande rivoluzione della pittura chiara per tutti che abbandona lo stile bizantino e, come per la lingua di Dante, si fa italiana.

Umanità…soggetto comune dei due grandi della storia!

Su tale aspetto, l’umanità, ha parlato a lungo con enfasi la professoressa Monica Mani mettendo in evidenza i ricchi versi danteschi relativi alla figura di Farinata degli Uberti.

La tragedia, la politica del tempo, l’esilio affrontato da Dante, il valore eterno e quindi contemporaneo dei contenuti, l’umanità di Dante che si rivolge a Farinata nel rispetto delle varie tesi politiche…Un testo attuale valido per i nostri giorni reso vivo dalla professoressa.

Ha terminato poi il professore Gaetano Vari soffermandosi sui dipinti del ciclo degli Scrovegni a Padova.

La tragedia del Tradimento, gli affetti, il dolore nel Compianto…i sentimenti dell’uomo che con Giotto entrano nella pittura che diventa racconto.

Un’arte nuova fatta di segni, colori, volumi…Umanità!

I due relatori hanno intrattenuto i numerosi presenti con grande maestria riportando l’attenzione costante alla rivoluzione portata avanti dai due grandi immortali.

La manifestazione si è conclusa alle 20 con un aperitivo per tutti i presenti e La chiusura delle attività dell’associazione per la pausa estiva. Appuntamento a settembre.