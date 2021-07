Roma, Centro sinistra: verso una lista unitaria di sinistra a sostegno di Gualtieri.

Labbucci, Sinistra Italiana: UNA LISTA UNITARIA È’ POSSIBILE E NECESSARIA

Sinistra Italiana di Roma insieme con altri soggetti politici promosse il 9 giugno un incontro pubblico, raccogliendo un appello di diverse personalità, con l’obiettivo di dar vita ad una lista unitaria alle prossime elezioni comunali superando la frammentazione a sinistra. Oggi le dichiarazioni di Caudo, come riportano alcuni siti giornalistici, rendono più vicino quell’obiettivo. Serve a Roma una lista che su un piano di pari dignità sappia far incontrare politica, società, civismo, competenze e pratiche di cui la città è ricca. Una lista che sui temi del lavoro, dell’ecologia, dei beni comuni, della lotta alle diseguaglianze e alle discriminazioni sappia portare un valore aggiunto alla coalizione progressista. Con le prossime elezioni da Roma deve arrivare un messaggio nazionale; che si può tenere insieme unità e radicalità; le tante diverse forme dell’agire politico, sociale, civico; che la stagione della frammentazione è alle nostre spalle, Non c’è tempo da perdere. Il tempo è ora.

Caudo: “Non abbiamo le forze per una nostra lista”

(Romatoday)

Assemblea dei sostenitori del presidente del III Municipio: “Walter Tocci è sempre al nostro fianco”. Intanto Amedeo Ciaccheri incontra Roberto Gualtieri

Movimenti a sinistra nella corsa al Campidoglio: il 1 luglio si è riunita in assemblea su piattaforma Meet la compagine che sostiene la corsa di Giovanni Caudo, presidente del III Municipio e concorrente alle primarie del Centrosinistra. “Dobbiamo ammettere che abbiamo perso”, spiega Caudo in videoconferenza dopo una serie importante di ringraziamenti “non di rito”: fra i nominati Walter Tocci, “che non ha mai detto niente di esplicito a nostro vantaggio, ma c’è stato e ci sarà”. “C’è stato un grande entusiasmo e tanta partecipazione che mi hanno commosso”, continua l’urbanista: “In pochi giorni abbiamo raccolto 8mila firme e portato migliaia di persone a votare per la nostra proposta”.

“Dobbiamo però prendere atto che non è andata come volevamo. Il candidato del PD ha prevalso. Davanti ai tanti che me lo chiedono”, incalza Caudo, “dico senz’altro che resteremo nel campo di centrosinistra, con un nostro tratto distintivo. Il centrosinistra per come è non è soddisfacente e va ristrutturato. Non serve un altro partitino, ma serve un’altra cosa”. Sì, ma cosa? “Sono trasparente, noi non abbiamo le forze per la lista Caudo. Dovremmo mettere in campo 48 persone per il Comune e 24 per ogni municipio. Vi sembra una prospettiva realistica? Sarebbe una forzatura. Una lista Caudo non è in vista: dobbiamo trovare un altro modo per dare gambe a questo discorso, qui c’è una domanda di presenza politica che non trova un’offerta adeguata. In tanti non considerano più attraente il PD e la sinistra cosiddetta radicale manifesta una forza elettorale che ad oggi è residuale”.

Tutto sembra insomma condurre verso il superamento

della frammentazione della sinistra.

Il 1 luglio si è tenuta la prima iniziativa pubblica di Liberare Roma con Roberto Gualtieri: “Transizione ecologica, centralità dell’ambiente, agricoltura sociale, lavoro green. Questo serve alla nostra città per ripartire. Questo il nostro impegno sul territorio e con Roberto Gualtieri, insieme a Liberare Roma, PD e tutte le forze politiche e sociali della coalizione progressista e democratica, che lanciamo oggi per il municipio e la città”, ha scritto Amedeo Ciaccheri su Facebook, accogliendo Roberto Gualtieri nel parco di Tor Marancia.