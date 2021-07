Anguillara: tornano i contagi; la denuncia dei consiglieri di opposizione non era strumentalizzazione politica

Dopo la denuncia dei consiglieri di opposizione di Anguillara su quelle che venivano indicate come irregolarità nel rispetto delle norme antiCovid, e la replica immediata del gestore di una discoteca, puntualmente si sono verificati casi di positività per i quali è intervenuta prontamente l’ASL:

In relazione alla positività al COVID-19 di 2 persone che nella serata del 26 giugno si sono recate presso il locale Malaspina di Anguillara Sabazia, la Asl Roma 4 invita chiunque abbia frequentato il locale a sottoporsi a test antigenico rapido presso il drive in dell’ospedale Padre Pio di Bracciano. SABATO 3 LUGLIO:

Al fine di non creare assembramenti preghiamo tutti i soggetti il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla L di recarsi presso il drive in dalle ore 8.00 alle 13.00. Le persone con cognome che inizia da M a Z, dalle ore 13.30 alle 18.00 ASL Roma 4

Ecco i due articoli con la denuncia dei consiglieri e la replica