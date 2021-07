L’istituto Paciolo riceve una donazione da parte di Praecilia

Nello spazio Agorà della sede centrale del nostro Istituto, alla presenza del dirigente scolastico Cosima Stefania Elena Chimienti, della prof. Maria Chiara Mondati e dell’assistente tecnico Delia Mazzei, rispettivamente direttore e assistente del laboratorio di fisica e scienze, si è svolta la cerimonia di consegna delle attrezzature scientifiche donateci da Riccardo e Nicola Scanu, medici del poliambulatorio Praecilia di Manziana.

Le scuole sono chiamate a creare un forte legame con il mondo del lavoro e, alla luce di questo, è stato fatto un appello a chi crede nella scuola e nella necessità di sviluppare la vera cultura tramite lo studio ma anche l’osservazione e la ricerca, per far crescere il laboratorio di scienze e fisica, fucina di idee, esperienze e cultura.

Fra i tanti che hanno accolto con entusiasmo l’invito, ma sono stati i primi a credere in questa idea e a capire l’esigenza di fornire materiale necessario per sperimentare e applicare la teoria, c’è il poliambulatorio Praecilia.

A Riccardo e Nicola Scanu e a tutto lo staff, che hanno riposto tanta fiducia nelle potenzialità dei nostri ragazzi, concedendo una donazione importante (di circa 1500 euro) di nuove attrezzature preziose per il laboratorio scientifico, che aiuteranno i ragazzi nella ricerca e nella sperimentazione, dando nuovi stimoli alla forza lavoro del domani, giunge il grazie della dirigenza, di tutto il personale e degli alunni, veri destinatari di questo tesoro.

Un pensiero speciale agli studenti delle classi del liceo scientifico delle scienze applicate, primi utenti della centrifuga, microscopio, bilancia di precisione, mantello riscaldante, imbuti separatori e tanto altro ancora, affinché queste nuove attrezzature siano per loro stimolo di conoscenza, apertura mentale, curiosità e capacità di ricerca e possano aprire le loro menti, perché, come diceva Einstein, “la mente è un paracadute, funziona solo se si apre!”

a cura della prof.ssa Cosima Stefania Elena Chimienti