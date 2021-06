📣Gli eventi della rassegna bachECHA 2021 proseguono per tutto il mese di Luglio: il 3 Luglio ad Anguillara

✨Ci teniamo a valorizzare i prodotti locali, per questa ragione abbiamo ideato l’evento 🍇Parco diVino🍇.

Un’esperienza culturale ed enogastronomica unica, ospitata nella straordinaria cornice serale della villa romana dell’Acqua Claudia.

👷‍♀Sarà possibile effettuare una visita di 30 minuti presso l’area archeologica del Parco dell’Acqua Claudia, guidati dai nostri archeologi 🍷Sarà possibile degustare 6 vini scelti con esperti Sommelier 🧀Si potranno assaggiare prodotti gastronomici locali

🌿Una connessione tra sapori e antichità che renderà la vostra serata un momento di piacere per tutti i vostri sensi.

Vi aspettiamo, a partire dalle ore 18:30, in Via della Sorgente Claudia 5 ad Anguillara Sabazia (RM).

Prenotazioni tramite il nostro sito https://echa-associazione.it/bach_echa-2021/

per info: echa.associazione@gmail.com

Con la collaborazione di: Cantina Imperatori Cantine Capitani Tenute Bianchino Azienda Agrituristica Acquaranda Fisar Manziana

Sponsor Acqua Clavdia

E.C.H.A.-Aps lancia “bachECHA 2021” la straordinaria rassegna estiva di eventi organizzati presso il Parco Archeologico Naturalistico dell’Acqua Claudia ad Anguillara Sabazia.

Sette imperdibili appuntamenti, patrocinati dal Comune di Anguillara Sabazia, per ripartire tutti insieme dalla cultura e scoprire le tante peculiarità del Parco dell’Acqua Claudia.

«Nonostante l’emergenza sanitaria purtroppo ancora in atto – spiega il Presidente e coordinatore Michele Magazzù – E.C.H.A. lavora da oltre sei mesi all’edizione 2021, coinvolgendo vari enti e associazioni del territorio al fine di offrire prodotti culturali freschi e innovativi. In un periodo particolarmente difficile come quello che tutti noi stiamo vivendo – prosegue – è importante sostenere e promuovere le attività culturali, in particolare quelle provenienti da enti no-profit. Fin dall’inizio abbiamo creduto di riuscire a portare a casa il risultato – conclude l’architetto – e siamo riusciti, con un grande sforzo organizzativo, a calendarizzare sette eventi molto eterogenei tra loro e di grande qualità ».

Tra le peculiarità della II edizione, un evento unico tutto dedicato a Dante. Un percorso itinerante tra le bellezze archeologiche e naturalistiche presenti nel Parco riscoperte in chiave dantesca con l’aiuto di nove attori.

E ancora, ci sarĂ spazio per bambini e famiglie con visite guidate intervallate a spettacoli itineranti, dibattiti, degustazioni di vini, musica e molto altro.

Al momento sono aperte le prenotazioni per i seguenti eventi (cliccare sull’evento desiderato):

Si comunica che per la partecipazione agli eventi del 3 e del 17 luglio è necessario essere in possesso della tessera 2021 di ECHA.

Scrivi a echa.associazione@gmail.com per richiedere la tessera digitale.

Potrai versare la tua quota sociale una volta arrivato all’ingresso.

echassociation