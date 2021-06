LA MODIFICA DELLA MOBILITÀ VOLONTARIA NELLA PA: LA BOSMAN DEI COMUNI

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Sindaco di canale Monterano Alessandro Bettarelli

Il 15 dicembre 1995 la Corte di Giustizia Europea pronunciava la “sentenza Bosman”, dando ragione al centrocampista dell’RFC Liegi che, a fronte della richiesta di trasferirsi al Dunkerque in Francia, aveva ottenuto un secco no dalla società di calcio proprietaria del suo cartellino, non soddisfatta della contropartita in denaro offerta. La Corte stabilì che il sistema costituiva una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori violando l’articolo 39 del Trattato di Roma. Non ci fu una vera e propria liberazione selvaggia del mercato dei calciatori, ma fu di fatto la rivoluzione dei rapporti di forza calciatori-società e la fine di tante di quelle che avevano puntato sui vivai, perché in poche avrebbero continuato a mirare su politiche atte a far crescere giovani che sarebbero andati via attirati dal miglior offerente.

Inizio con questa digressione, solo apparentemente fuori tema, per proseguire il discorso iniziato con L’agone relativamente alle problematiche dei Sindaci e dei Comuni italiani, spesso compatiti, mai aiutati. Se è infatti vero che qualcuno comincia a capire che un problema c’è ed è anche grosso, qualcun altro continua purtroppo a infierire. Il recente comma 7 dell’art. 3 del D.L. n. 80/2021 (c.d. decreto “Reclutamento”) ha infatti modificato in modo sostanziale la disciplina della mobilità volontaria nella PA, prevedendo l’eliminazione del nulla osta dell’amministrazione di appartenenza del dipendente che voglia usufruire della mobilità verso un’altra amministrazione (fatta eccezione per alcuni casi particolari espressamente previsti dalla norma stessa).

Norma sacrosanta dicono i Sindacati, che giustamente fanno gli interessi dei lavoratori, ma qualcuno si è domandato come impatterà sulle politiche di fabbisogno dei piccoli Comuni? In un comparto che ha già visto in questi ultimi anni un esodo di personale verso “Quota 100” e problemi normativi enormi per le nuove assunzioni (i criteri sono talmente complessi e articolati che servirebbe un discorso a parte) che succederà ai piccoli Comuni? È così difficile immaginare che i dipendenti migliori andranno via verso Comuni che offriranno proposte più allettanti o addirittura migreranno verso pubbliche amministrazioni che hanno contratti migliori? Scenario realistico visto che i Comuni sono quelli che pagano meno…

Il rischio concreto connesso all’entrata in vigore delle nuove regole sulla mobilità volontaria è quello di un progressivo svuotamento degli organici degli enti meno attrattivi, ossia di quelli caratterizzati da situazioni di disagio del contesto ambientale e geografico di riferimento o più semplicemente dotati di minori risorse da destinare all’incentivazione del personale.

È irrealistico pensare che non varrà più la pena formare personale che potrà andar via da un momento all’altro? Crescere giovani professionisti che, una volta maturi, andranno via, mentre a rimanere saranno i meno motivati o capaci?

È difficile arrivare a capire che si innescherà un mercato dei dipendenti pubblici, che da una parte potranno scegliersi il datore più comodo o più munifico, dall’altra qualora decidessero di vivere tranquilli potrebbero sempre contare sul posto fisso di Zaloniana memoria?

I Comuni si litigheranno i dipendenti come si stanno litigando i Segretari?

Mentre si continua a perdere tempo parlando di terzo mandato e aumento delle indennità (ovviamente a carico dei bilanci comunali) le leggi continuano a indebolire i poteri delle Amministrazioni Comunali.

Servirebbe altro: segretari comunali, assunzioni snelle, contributi previdenziali per gli amministratori, assicurazione obbligatoria e gratuita, peso nelle scelte sugli enti partecipati o sovraordinati, possibilità di scegliere i dirigenti e lo staff, possibilità di decisione sulle forme di lavoro agile. Andrebbe completamente rivisto il quadro normativo che ormai è semplicemente un cappio al collo dei Sindaci e di chi prova a far funzionare le cose: il Tuel, le Bassanini, i meccanismi di contrattazione decentrata, il codice degli appalti e tutto quel substrato che negli anni si è accumulato sui Comuni, mai deciso sentendo i Sindaci e tutto indirizzato a dare agli amministratori doveri, ma non poteri, tante responsabilità e pochissima dignità.

Basterebbe poco. Basterebbe che prima di scrivere le leggi sui Comuni si ascoltasse per una volta anche chi li amministra e non solo chi ci lavora.

Alessandro Bettarelli