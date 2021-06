Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 28 giugno 2021

Oggi oltre 5,1 milioni di somministrazioni. Entro l’8 agosto sarà immunizzato il 70% popolazione

Nel primo giorno senza l’obbligo di mascherina all’aperto, sono 34 i nuovi positivi al Coronavirus a Roma. Oggi su quasi 5mila tamponi nel Lazio (187 meno di quelli fatti ieri) e quasi 4mila antigenici per un totale di quasi 9mila test, si registrano 52 nuovi casi positivi, ossia 41 in meno rispetto a quelli registrati domenica.

Nelle ultima 24 ore ci sono stati anche 5 decessi e 192 guariti. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,6%”, ha spiegato l’assessore alla sanità Alessio D’Amato: “La campagna vaccinale prosegue spedita: oggi oltre 5,1 milioni di somministrazioni, 2 milioni di prime dosi. Entro 8 agosto 70% popolazione immunizzata”.

Sono 3.326 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 190 ricoverati, 55 in terapia intensiva e 3.081 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 334.215 e i morti 8.327, su un totale di 345.868 casi esaminati.

I casi Covid a Roma e provincia del 28 giugno

Asl Roma 1: 12 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 2 decessi;

Asl Roma 2: 15 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 0 decessi;

Asl Roma 3: 7 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registra 1 decesso;

Asl Roma 4: 0 nuovi casi nelle ultime 24h. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 5: 5 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: 11 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 0 decessi.

I contagi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 2 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina si registrano 0 nuovi casi. si registrano 0 decessi. Nella Asl di Frosinone si registrano 2 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 0 nuovi casi. si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. si registrano 0 decessi.

A D’Amato encomio per lotta a pandemia

“Per il contributo decisivo dato al contrasto e al contenimento della pandemia da Covid-19 nel Lazio, in particolare per l’organizzazione e la gestione della campagna vaccinale. Per aver consentito al Sistema sanitario regionale di essere tra i primi in Italia e in Europa per efficienza, competenza e professionalità. Per l’attenzione e il supporto garanti”. Sono le motivazioni in base alle quali, questa mattina, l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha ricevuto un ‘Encomio particolare’ dal Comune di Vicovaro, in provincia di Roma, consegnato dal sindaco Fiorenzo De Simone. “Questo riconoscimento – ha commentato l’assessore – mi colpisce molto ed è importante in particolare perché viene direttamente dalla comunità. Sono più di 500 giorni che ci battiamo contro il Covid ed è merito di tutti se oggi possiamo vivere con maggiore serenità. L’obiettivo dell’8 agosto è vicino e insieme riusciremo ad arrivare al 70% della popolazione vaccinata. Questo encomio – conclude D’Amato- è un simbolo della lotta comune contro la pandemia, è un riconoscimento per tutti”.

